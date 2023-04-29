Про це інформує пресслужба ДСНС.
За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 8 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).
За даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Проте все ще залишаються підтопленими 624 дворогосподарства у таких областях: у Чернігівській – 378, Черкаській – 120, Дніпропетровській – 59, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 і Київській – 7 та 105 будинків (у Черкаській – 39, Дніпропетровській – 39, Кіровоградській – 25, Чернігівській – 2).
Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19 тис. 321 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області.
Загалом за добу підрозділи ДСНС перевезли 85 осіб (з початку робіт – 4 тис. 361), відкачали води 792 м куб. (з початку робіт – 58 тис. 983 м куб.). До проведення робіт залучалося 42 особи та 29 одиниць техніки (з початку робіт – 1 тис. 521 особа та 715 одиниць техніки).
- Станом на 28 квітня у Дніпрі у межах Києва рівень води знизився на 19 сантиметрів, відтак станом на ранок 28 квітня рівень води біля мосту “Метро” складає 9 290 см.
- Унаслідок сезонного підняття рівня води у річках на території п’яти областей виникло підтоплення близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).