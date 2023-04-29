За останню добу спостерігається тенденція до зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій України. Проте все ще залишаються підтопленими 624 дворогосподарства та 105 будинків.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 8 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

За даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Проте все ще залишаються підтопленими 624 дворогосподарства у таких областях: у Чернігівській – 378, Черкаській – 120, Дніпропетровській – 59, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 і Київській – 7 та 105 будинків (у Черкаській – 39, Дніпропетровській – 39, Кіровоградській – 25, Чернігівській – 2).

Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19 тис. 321 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області.

Загалом за добу підрозділи ДСНС перевезли 85 осіб (з початку робіт – 4 тис. 361), відкачали води 792 м куб. (з початку робіт – 58 тис. 983 м куб.). До проведення робіт залучалося 42 особи та 29 одиниць техніки (з початку робіт – 1 тис. 521 особа та 715 одиниць техніки).