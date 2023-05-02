Станом на 2 травня гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС. Проте все ще залишаються підтопленими 455 дворогосподарств та 103 будинки.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 8 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

За даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Проте все ще залишаються підтопленими 455 дворогосподарств у таких областях: у Чернігівській – 204, Черкаській – 104, Дніпропетровській – 80, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 і Київській – 7 та 103 будинки (у Дніпропетровській – 40, Черкаській – 36, Кіровоградській – 25, Чернігівській – 2).

Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 15 тис. 296 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 27 населених пунктів Чернігівської області.

Загалом за добу підрозділи ДСНС перевезли 81 особу (з початку робіт – 4 тис. 647), відкачали води 20 тис. 493 м куб. (з початку робіт – 100 тис. 747 м куб.). До проведення робіт залучалося 42 особи та 29 одиниць техніки (з початку робіт – 1 тис. 663 особи та 808 одиниць техніки).