Станом на 9:00 5 травня гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі надзвичайників. Все ще залишаються підтопленими 527 дворогосподарств та 82 будинки.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська,

Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька та Чернігівська).

За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та незначні підняття рівнів на р. Дніпро в Дніпропетровській області та р. Десна в Чернігівській області.

Все ще залишаються підтопленими 527 дворогосподарств у таких областях: у Запорізькій – 180, Чернігівській – 140, Черкаській – 99, Дніпропетровській – 41, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 і Київській – 7. Також підтопленими залишаються 82 будинки (у Черкаській – 36, Кіровоградській – 25, Дніпропетровській – 21).

Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 14 тис. 676 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 26 населених пунктів Чернігівської області.

Загалом за добу підрозділи ДСНС перевезли 65 осіб (з початку робіт – 4 тис. 839), відкачали води 240 м куб. (з початку робіт – 109 тис. 643 м куб.). До проведення робіт залучалося 27 осіб та 18 одиниця техніки (з початку робіт – 1 тис. 755 осіб та 866 одиниць техніки).

Крім того, для надання допомоги населенню за добу розгорнуто 4 пункти надання допомоги (с. Мньов, м. Дніпровське, с. Ядути та смт Радуль), до робіт залучалося

21 особа та 14 од. техніки ДСНС (у т. ч. 2 болотоходи “Богун” та 7 плавзасобів). Також за добу доставлено 240 кг продуктів харчування(всього – 6 тис. 337 кг).