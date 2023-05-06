Про це інформує пресслужба ДСНС України.
За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька та Чернігівська).
За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та незначні підняття рівнів на р. Дніпро в Дніпропетровській, Запорізькій областях та р. Десна в Чернігівській області.
Все ще залишаються підтопленими 609 дворогосподарств у таких областях: у Запорізькій – 250, Чернігівській – 133, Черкаській – 99, Дніпропетровській – 60, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 і Київській – 7. Також підтопленими залишаються 102 будинки (у Черкаській – 36, Кіровоградській – 25, Дніпропетровській – 41).
Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 13 тис. 954 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 26 населених пунктів Чернігівської області.
Також залишаються підтопленими 133 дворогосподарства у 7 населених пунктах Чернігівського та Корюківського районів. Порушено сполучення з 26 населеними пунктами Новгород-Сіверського, Корюківського, Ніжинського та Чернігівського районів. Підрозділами ДСНС за добу перевезено 42 особи (всього – 4 тис. 810), доставлено 1 тис. 100 кг продуктів харчування (всього – 7 тис. 437 кг).
Для надання допомоги населенню розгорнуто 4 пункти надання допомоги (с. Мньов, м. Дніпровське, с. Ядути та смт Радуль), до робіт залучалося 15 осіб та 9 од. техніки ДСНС (у т. ч. 1 болотохід “Богун” та 5 плавзасобів).
Всього за добу підрозділами ДСНС перевезено 42 особи (з початку робіт – 4 тис. 881), відкачано води 220 м куб. (з початку робіт – 109 тис. 863 м куб.). До проведення робіт залучалося 23 особи та 12 од. техніки (з початку робіт – 1 тис. 781 особа
та 881 одиниця техніки).
- За інформацією синоптиків, в останній весняний місяць погода в Україні буде відповідати нормі.
- За даними синоптиків у суботу, 6 травня, в окремих областях України пройдуть короткочасні дощі, але здебільшого опади не очікуються.