Станом на ранок 6 травня гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі надзвичайників. Все ще залишаються підтопленими 609 дворогосподарств та 102 будинки.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька та Чернігівська).

За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та незначні підняття рівнів на р. Дніпро в Дніпропетровській, Запорізькій областях та р. Десна в Чернігівській області.

Все ще залишаються підтопленими 609 дворогосподарств у таких областях: у Запорізькій – 250, Чернігівській – 133, Черкаській – 99, Дніпропетровській – 60, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 і Київській – 7. Також підтопленими залишаються 102 будинки (у Черкаській – 36, Кіровоградській – 25, Дніпропетровській – 41).

Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 13 тис. 954 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 26 населених пунктів Чернігівської області.

Також залишаються підтопленими 133 дворогосподарства у 7 населених пунктах Чернігівського та Корюківського районів. Порушено сполучення з 26 населеними пунктами Новгород-Сіверського, Корюківського, Ніжинського та Чернігівського районів. Підрозділами ДСНС за добу перевезено 42 особи (всього – 4 тис. 810), доставлено 1 тис. 100 кг продуктів харчування (всього – 7 тис. 437 кг).

Для надання допомоги населенню розгорнуто 4 пункти надання допомоги (с. Мньов, м. Дніпровське, с. Ядути та смт Радуль), до робіт залучалося 15 осіб та 9 од. техніки ДСНС (у т. ч. 1 болотохід “Богун” та 5 плавзасобів).

Всього за добу підрозділами ДСНС перевезено 42 особи (з початку робіт – 4 тис. 881), відкачано води 220 м куб. (з початку робіт – 109 тис. 863 м куб.). До проведення робіт залучалося 23 особи та 12 од. техніки (з початку робіт – 1 тис. 781 особа

та 881 одиниця техніки).