Станом на 27 квітня гідрологічна ситуація є контрольованою, зокрема спостерігається тенденція до зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Проте все ще залишаються підтопленими 704 дворогосподарства та 98 будинків.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 8 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

За даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Проте все ще залишаються підтопленими 704 дворогосподарства у таких областях: Чернігівській – 448, Черкаській – 123, Дніпропетровській – 52, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25, Волинській – 14 і Київській – 7 та 98 будинків (у Черкаській – 39, Дніпропетровській – 32, Кіровоградській – 25, Чернігівській – 2).

Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 20 тис. 668 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів Чернігівської області.

Всього за добу підрозділи ДСНС перевезли 234 особи (з початку робіт – 4 тис. 178), доставили 60 кг продуктів (з початку робіт 6 тис. 142 кг) та 20 л води (з початку робіт – 25 тис. 768 л), відкачали води 1 тис. 992 м куб. (з початку робіт – 56 тис. 327 м куб.). До проведення робіт залучалося 54 особи та 34 одиниці техніки (з початку робіт – 1 тис. 430 осіб та 655 одиниць техніки).