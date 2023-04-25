Ситуація з водопіллям: в Україні залишаються підтопленими 854 дворогосподарства

Станом на 25 квітня гідрологічна ситуація контрольована, зокрема спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Проте все ще залишаються підтопленими 854 дворогосподарства та 151 будинок.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

Крім того, залишаються підтопленими 854 дворогосподарства у таких областях: Чернігівська – 484, Черкаська – 124, Полтавська – 107, Дніпропетровська – 70, Кіровоградська – 48, Волинська – 14 та Київська – 7 та 151 будинок (Кіровоградська – 48, Черкаська – 39, Дніпропетровська – 33, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).

Зокрема, у Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 20 тис. 924 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1).

Всього за добу підрозділами ДСНС: перевезено 202 особи (з початку робіт – 3 тис. 789), доставлено 1 тис. 645 кг продуктів (з початку робіт 5 тис. 852 кг), залучалося до робіт 80 особи та 42 од. техніки (з початку робіт – 1 тис. 263 особи та 554 од. техніки), відкачано води 12 тис. 150 м куб. (з початку робіт – 41 тис. 285 м куб.).