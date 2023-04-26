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Ситуація з водопіллям: за добу спостерігається зменшення кількості підтоплень територій України

Станом на 26 квітня гідрологічна ситуація є контрольованою, зокрема спостерігається тенденція до зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій.

Середа, 26 квітня 2023, 13:02
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Про це інформує пресслужба ДСНС.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 8 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

За даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція до зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Однак все ще залишаються підтопленими 716 дворогосподарств у таких областях: Чернігівська – 448, Черкаська – 123, Кіровоградська – 48, Дніпропетровська – 41, Полтавська – 35, Волинська – 14 та Київська – 7 та 121 будинок (Кіровоградська – 48, Черкаська – 39, Дніпропетровська – 21, Чернігівська – 13).

Зокрема, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 20 тис. 778 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів Чернігівської області.

Всього за добу підрозділами ДСНС перевезено 154 особи (з початку робіт – 3 тис. 943), доставлено 230 кг продуктів (з початку робіт 6 тис. 82 кг) та 60 л води (з початку робіт – 25 тис. 748 л), відкачано води 13 тис. 50 м куб. (з початку робіт – 54 тис. 335 м куб.). До проведення робіт залучалося 82 особи та 44 одиниці техніки (з початку робіт – 1 тис. 376 осіб та 621 одиниця техніки.

Теги: водопілля, ДСНС України, затоплення, навколишнє середовище, підтоплення, природне явище, рівень води, стихійне лихо, паводок, природа

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