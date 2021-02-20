TikTok-блогерка Ліза Леоненко перепросила за свої заяви про те, як її бісить українська мова.

Ролик із вибаченнями опублікований на її сторінці в TikTok.

Як повідомлялося, днями в соцмережах розгорівся скандал через заяви 15-річної блогерки @maybe_lizaaaaa. Школярка має доволі велику авдиторію (близько 142 тисяч підписників), яка на тлі скандалу тільки збільшилася. В одному з останніх відео вона поділилася думками про українську мову, називаючи її такою, що бісить, і заявляючи, що вона їй “не вср***ся”.

Після критики на її адресу та появи відповідного профілю на сайті “Миротворець”, блогерка вирішила публічно вибачитися. Тепер тіктокерка переконує, що її агресія була реакцією на образи на її адресу через навички володіння українською мовою.

“Я прошу пробачення за негативне висловлювання щодо української мови. Всі в цьому житті роблять помилки, і я не виключення. Це була реакція на образу мене за погану вимову українською мовою. Насправді ж я добре знаю українську мову і добре нею володію. Але з не невеличким акцентом”, — каже блогерка.

Водночас Леоненко запевняє, що не казала поганого про свою країну, і людей ображати не хотіла.

“Мені подобається жити в Україні. Я жодного образливого слова в сторону цієї країни не сказала. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, чому так вийшло. Я не хотіла ображати людей. Вибачте”, — додала вона.