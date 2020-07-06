Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.
Директорка департаменту із зовнішніх зв’язків “Філіп Морріс Україна” Наталя Бондаренко зазначила, що компанії не згодні з пред’явленими АМКУ звинуваченнями і вважають їх “необґрунтованими і такими, що завдають шкоди інвестиційному іміджу України”.
“Ми надали до Господарського суду Києва аргументацію, яка підтверджує нашу позицію, і ми віримо, що суд належним чином врахує наші аргументи”, — прокоментувала Бондаренко.
Винним в консолідація бізнесу дистрибуції сигарет в руках одного дистриб’ютора “Тедіс Україна” в компанії вважають сам АМКУ. Адже комітет в 2010-2011 роках погодив серію угод про злиття і поглинання компаній, затвердив угоди про уникнення конкуренції, які встановили постійні і тривалі бар’єри виходу на ринок для потенційних конкурентів.
За словами Бондаренко, засідання відбудеться у вівторок, 7 липня, проте інформація про це відсутня на сайті Судової влади України.
При цьому зазначено, що 8 липня, Госпсуд Києва розгляне аналогічний позов ТОВ “Тедіс Україна” до АМКУ, а 9 липня —подібний позов до антимонопольного відомства, поданий ПІІ “Імперіал Тобако Юкрейн” і ПрАТ “Імперіал Тобакко Продакшн Україна”.
- Нагадаємо, в жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф в розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на виробників і дистриб’юторів сигарет. Рішення винесено у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції чотирма найбільшими в Україні виробниками тютюнових виробів: “Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн” спільно з “Філіп Морріс Україна”, “Джей Ті Інтернешнл Україна” спільно з “Джей Ті Інтернешнл Компані Україна”, “Імперіал Тобакко Продакшн Україна” спільно з “Імперіал Тобакко Юкрейн”, “Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна” спільно з “А/Т тютюнова компанія “В.А.Т. Прилуки” і дистриб’ютором “ТЕДІС України”.