Господарський суд Києва призначив слухання за позовом тютюнових компаній до Антимонопольного комітету України (АМКУ) про скасування штрафів, накладених на них в 2019 році.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Директорка департаменту із зовнішніх зв’язків “Філіп Морріс Україна” Наталя Бондаренко зазначила, що компанії не згодні з пред’явленими АМКУ звинуваченнями і вважають їх “необґрунтованими і такими, що завдають шкоди інвестиційному іміджу України”.

“Ми надали до Господарського суду Києва аргументацію, яка підтверджує нашу позицію, і ми віримо, що суд належним чином врахує наші аргументи”, — прокоментувала Бондаренко.

Винним в консолідація бізнесу дистрибуції сигарет в руках одного дистриб’ютора “Тедіс Україна” в компанії вважають сам АМКУ. Адже комітет в 2010-2011 роках погодив серію угод про злиття і поглинання компаній, затвердив угоди про уникнення конкуренції, які встановили постійні і тривалі бар’єри виходу на ринок для потенційних конкурентів.

За словами Бондаренко, засідання відбудеться у вівторок, 7 липня, проте інформація про це відсутня на сайті Судової влади України.

При цьому зазначено, що 8 липня, Госпсуд Києва розгляне аналогічний позов ТОВ “Тедіс Україна” до АМКУ, а 9 липня —подібний позов до антимонопольного відомства, поданий ПІІ “Імперіал Тобако Юкрейн” і ПрАТ “Імперіал Тобакко Продакшн Україна”.