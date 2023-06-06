Джерело: Gizmodo

Таблетки від раку легенів дали хороші результати в нещодавно опублікованому дослідженні на вихідних. Встановлено, що таблетка під назвою “Осимертиніб” знижує ризик смерті вдвічі протягом п’ятирічного періоду в тих, хто отримував її разом з операцією. Лікування призначене для пацієнтів, пухлини яких несуть відносно поширений тип мутації.

“Осимертиніб” був розроблений компанією AstraZeneca і продається під торговою маркою Tagrisso. У 2015 році Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалило “Осимертиніб” для лікування прогресуючого недрібноклітинного раку легенів (НДКРЛ). Відтоді AstraZeneca намагається показати, що її препарат може широко лікувати ці види раку.

Нове дослідження було опубліковано на вихідних у New England Journal of Medicine. У ньому брали участь 682 пацієнти з ранньою стадією НДКРЛ, у яких пухлини були повністю видалені хірургічним шляхом.

Пухлини пацієнтів виявляли досить рано, щоб їх можна було вилікувати лише хірургічним втручанням. Але ці види раку часто рецидивують і призводять до летального результату. Однак у цьому дослідженні ті, хто приймав “Осимертиніб”, мали помітно вищі шанси на виживання. У первинному та вторинному аналізах було виявлено, що препарат знижує ризик смерті через п’ять років після лікування на 51%.

Рівень раку легенів суттєво знизився за останні кілька десятиліть, головним чином завдяки меншій кількості людей, які курять. Але рак легенів все ще є важливою причиною смертності.

Пізніше цього року компанія AstraZeneca планує оприлюднити більше даних, які демонструють ефективність використання “Осимертинібу” в поєднанні зі стандартною хімієтерапією для лікування раку легенів. Але дослідники та прихильники вже в захваті від результатів.

“Важко передати, наскільки важливим є цей висновок і скільки часу знадобилося, щоб сюди дійти”, — сказав Натан Пеннелл, член Американського товариства клінічної онкології. “Це демонструє дуже значне покращення виживання”.