Порівняльна таблиця цін на продукти харчування, комунальні платежі і пенсію в Білорусі і Україні, яку кілька днів масово поширюють у Facebook, виявилася фейковою.

Про це повідомляє журналістський проєкт “По той бік новин”.

13 серпня користувач Джон Сміт на своїй сторінці опублікував нібито порівняльну таблицю цін в Україні та Білорусі.

“Просто правда про тирана Лукашенка і український олігархопаханат”.

За три дні публікація зібрала 1,5 тис. коментарів і 63 тис. репостів. Притому, що ті, хто публікували у себе на сторінці цю “таблицю” навіть не замислювалися щодо її достовірності.

“Цифри з цієї таблички не відповідають дійсності. Від слова зовсім”, – зазначають журналісти.

В публікації журналістів є посилання, де можна подивитися реальні ціни, розміри пенсій та заробітних плат в обох країнах.

Автори проєкту звертають увагу, що 1 білоруський рубль дорівнює 11,12 українських гривень. Тобто, 100 білоруських рублів – це 1120 гривень.

Крім того, у 2019 році білоруський ресурс робив порівняння цін в Білорусі та сусідніх країнах.

Так, наприклад, в Україні білий хліб, картопля, овочі виявилися дешевшими, ніж в Білорусі. Дорожчим, але не набагато, було куряче м’ясо, яйця, молоко.

“Ось такий фейк понесли до себе на сторінки і в різні групи. Добряче до коментів долучилися боти”, – підсумували автори проєкту “По той бік новин”.