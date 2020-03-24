Про це повідомляє відомий дослідник Nullze.

Уточнюється, що баг отримав ідентифікатор CVE-2020-10558, а з його допомогою зловмисникові вдалося змусити тачскрін Tesla перестати відповідати на запити користувача.

“Уразливість дозволяє зловмисникам прибрати спідометр, веб-браузер, клімат-контроль, поворотники, навігацію, повідомлення автопілота, а також інші функції з головного екрану”, – пояснює фахівець.

Для того, щоб скористатися вразливістю, досить змусити користувача перейти на шкідливу веб-сторінку, яка провокує збій інтерфейсу і руйнує весь інтерфейс Tesla Model 3.

Відзначається, що при цьому можна як і раніше водити автомобіль, однак для повернення дисплею працездатності автомобіль необхідно буде повторно вимкнути і увімкнути.

Повідомляється, що компанія Tesla матеріально винагородила фахівця Nullze за виявлення такого бага, однак при цьому суму винагороди не було названо.

Уразливість була усунена з релізом нової прошивки в лютому 2020-го року.

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