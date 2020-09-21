Знаменитий Тадж-Махал знову відкрив свої двері для відвідувачів через шість місяців простою у зв'язку карантин. Так надовго Тадж-Махал ще не закривали.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Тадж-Махал закрили на карантин в березні, щоб зупинити поширення коронавируса.

Тепер мавзолей буде приймати тільки 5000 відвідувачів на день, яким необхідно буде дотримуватися заходів безпеки у зв’язку з ростом кількості випадків захворювання в Індії.

Варто зазначити, що Тадж-Махал до пандемії відвідувало до 70 000 осіб.

Мармурову будівлю 17 століття було побудовано імператором Великих Моголів Шахом Джаханом в пам’ять про свою королеву Мумтаз Махал.

Останній раз Тадж-Махал закривали ненадовго у 1978 році, коли затопило місто Агра, де він розташований. А до цього пам’ятку закрили на кілька днів у 1971 році, під час війни між Індією і Пакистаном.

При відвідуванні Тадж-Махала можна робити селфі, а ось групові фото заборонені.

На вході будуть вимірювати температуру, а також відвідувачів будуть просити використовувати електронні методи оплати для придбання квитків.

На даний момент в Індії більш ніж п’яти мільйонів випадків захворювання, а Уттар-Прадеш, де розташований Тадж-Махал, займає п’яте місце в країні за кількістю хворих.