У Таджикистані не мають наміру приєднуватися до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), зазначив начальник департаменту інформації та друку МЗС країни Шохін Самаді у відповідь на сподівання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що країна найближчим часом "визначить для себе вигоди від приєднання до ЄАЕС".

Джерело: DW

Відвідуючи Таджикистан напередодні Лавров назвав Центральну Азію новим фронтом у протистоянні Кремля та “колективного Заходу”.

Він поскаржився, що Захід намагається “переформатувати політико-економічний ландшафт регіону під себе”, пропонуючи програми співробітництва, натомість в Москві сподіваються, що таджикистанська влада “невдовзі визначить для себе вигоди від приєднання до Євразійського економічного союзу”.

Своєю чергою, Самаді зауважив, що таке питання “не стоїть на порядку денному”, додаючи, що членство Таджикистану в ЄАЕС не обговорювалося ні на зустрічі Лаврова з президентом республіки Емомалі Рахмоном, ні на переговорах із міністром закордонних справ країни Сіроджіддіном Мухріддіном.

Водночас акцент було зроблено виключно на питаннях активізації торговельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці, регіональної безпеки, а також на взаємодії двох країн у межах міжнародних організацій.

Попри те, що країни ЄАЕС є найбільшим торговим партнером Таджикистану, Душанбе ухиляється від обіцянок вступити до цієї організації.

У виданні зазначили, що агітація вступити до економічного союзу ведеться щодо Таджикистану з 2015 року. Тоді як Душанбе нарощує торгівлю з Китаєм. Поки що Росія досі найбільший торговий партнер країни, але її частка знижується, натомість операції з Китаєм невпинно зростають (з 18% до 25%).