Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська після таємної інавгурації Олександра Лукашенка записала відеозвернення і заявила, що вона — єдиний лідер білоруського народу.

Про це повідомляє Telegram- канал “Пул Першої”.

У своєму зверненні Тихановська заявила, що сьогодні Олександр Лукашенко не вступив на посаду президента, а пішов на пенсію.

“Дорогі білоруси. Сьогодні потай від народу Лукашенко спробував провести власну інавгурацію. Ми всі розуміємо, що відбувається. Ця спроба визнати себе легітимним привела тільки до того, що попередні повноваження закінчилися, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію. Це означає, що його накази силовим структурам більше нелегітимні й не підлягають виконанню”, – сказала вона.

Опозиціонерка знову нагадала, що є єдиним лідером народу Білорусі.

“Я, Світлана Тихановська, є єдиним лідером, якого обрано білоруським народом. І наше завдання зараз — разом побудувати нову Білорусь”, – сказала Тихановська.

Вона додала, що білоруський народ підтримують країни Європи й вони готові надати реальну допомогу.

“Існують серйозні інвестиційні пакети, які передбачені для Білорусі після перемоги демократії”, – сказала опозиціонерка.