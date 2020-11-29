Про це повідомляє The New York Times.

Арт-спільнота має здогадки, що це робота Джона Маккракена, скульптора, який захоплювався науковою фантастикою. Він помер в 2011 році.

Його син, Патрік Маккракен, розповів New York Times, що його батько ще у 2002 році сказав йому, що він хотів би залишити свої роботи у віддалених місцях, щоб їх виявили пізніше.

У Бюро землекористування, співробітники якого займалися дослідженням моноліту, заявили, що не прибирали об’єкт.

“Публікуємо нашу офіційну заяву про чутки навколо “Моноліту”: Ми отримали достовірні повідомлення про те, що незаконно встановлене спорудження, що називається “монолітом”, було видалене з державних земель Бюро землекористування (BLM) невідомої стороною”, – йдеться в повідомленні.

Там також зазначили, що відомство не могло цього зробити, оскільки моноліт вважається приватною власністю.