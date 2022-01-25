Про це повідомляє CNN.

Карбонадо, до яких відноситься Enigma, надзвичайно рідкісні та знаходяться лише у Бразилії та Центральній Америці. Дослідження вчених показали, що, цим породам може бути близько 3 мільярдів років. Проте як вони виникли – поки ніхто не знає. Є припущення, що чорні діаманти насправді прибули з космосу.

Раніше Enigma ніколи не показували на виставках чи виставляли на продаж. До цього діамант більш ніж 20 років знаходився у приватній колекції. Неназваний власник запевняє, що придбав камінь у необробленому вигляді ще у 1999 чи 2000 році.

У Sotheby’s, очікують, що діамант продадуть за 5 мільйонів фунтів стерлінгів (6,8 мільйона доларів) в Лондоні, попередньо зробивши для нього виставку в Дубаї та Лос-Анджелесі. Аукціонний дім також додав, що у якості оплати прийматиме лише криптовалюту.