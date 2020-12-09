Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Компанії Pfizer і Moderna не відповіли на запити видання щодо складу своїх вакцин. Однак доктор, професор Медичної школи Перельмана при Пенсильванському університеті Дрю Вайсман, який безпосередньо консультував цих виробників у процесі створення їхніх вакцин, розкрив деякі деталі.

В основі вакцин цих двох компанії лежить технологія mRNA (мРНК). Науковці розшифровують її як Messenger RNA (рибонуклеїнова кислота, – ред). Ця технологія розроблялася науковцями вже давно, але до пандемії на її основі не було створено жодної вакцини.

За словами Вайсмана, Messenger RNA стимулює організм створити копію білка вірусу COVID-19, який викликає імунну відповідь.

Створення системи mRNA назавжди залишиться таємницею компаній, які вже запатентували свої унікальні дослідження.

COVID-вакцини від Pfizer і Moderna містять технологію генетичного коду. Це своєрідна система вказівок, яка інструктує організм у процесі створення копії білка вірусу COVID-19, яка викликає імунну відповідь.

За словами Вайсмана, ці вакцини проти коронавірусу відрізняються від інших лише синтетично створеним генетичним кодом mRNA і чотирма ліпідними наночастинками.

“mRNA виробляється ферментом, який копіює ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота, – ред.), в якому міститься білок”, – пояснив доктор.

Для створення ліпідних наночастинок використовують чотири ліпіди. Наночастинки здатні самостійно співпрацювати з mRNA. Вони створені синтетичним шляхом.

Основним функціональним компонентом є катіонний ліпід. Технологія його створення є таємницею компаній.

Традиційні вакцини створені на основі активного компоненту, який викликає імунну відповідь. Іншими словами, в організм людини вводять мініатюрні фрагменти хвороботворного організму у формі білка.

У складі таких вакцин консерванти, такі як 2-феноксіетанол, а також стабілізатори, такі як цукор (лактоза, сахароза), амінокислоти (гліцин), желатин або білки.

Pfizer і Moderna відійшли від канонів та створили вакцини без активного компоненту. мРНК, яка лежить в основі вакцин, дає інструкцію клітинам організму виробляти невелику копію цього білка, який запустить імунну систему для вироблення антитіл проти коронавірусу.

На думку доцента мікробіології Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії Паули Кеннон, новація вакцин полягає в тому, що розробники змогли покращити природні РНК, які насправді дуже не довговічні та крихкі.

“Їх можна зробити повністю синтетично, тому вам навіть не потрібен біолог, щоб створити їх. Тут достатньо лише хіміка”, – сказала професорка.

Однак організм може неадекватно сприйняти РНК. Тому розробники внесли певні хімічні модифікації, щоб зробити РНК більш невидимою.

Дослідники з 1990-х років намагалися приборкати хвороби за допомогою РНК. Однак ідею вдалося реалізувати лише у 2020 році. Якщо вакцини зможуть подолати пандемію коронавірусу, існує величезна ймовірність того, що невдовзі вдасться за допомогою вакцин подолати ВІЛ, герпес та інші хвороби.