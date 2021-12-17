За словами місцевих чиновників, внаслідок стихії зруйновано лінії електропередач, пошкоджено багато будівель. Щонайменше 62 міста в країні або повністю втратили електропостачання, або зазнають перебоїв з цим.
У повідомлені сказано, що тайфун дещо ослаб, але залишається руйнівним з постійним вітром швидкістю 155 кілометрів на годину та поривами до 215 км/год.
Свідки розповідали про лютий вітер, що зривав дахи та валив дерева. Ціле місто, з населенням майже півмільйона людей, залишилося без електрики та з нестабільним сигналом у мережі мобільного зв’язку.
Зазначається, що двоє людей загинули у провінції Букіднон, ще одна жертва загинула у південному місті Сурігао.
- Метеорологи повідомляють, що швидкість поривів вітру в супертайфуні “Рай” (або “Одетта”, як називають його в країні) досягає 230 км/год.