За словами місцевих чиновників, внаслідок стихії зруйновано лінії електропередач, пошкоджено багато будівель. Щонайменше 62 міста в країні або повністю втратили електропостачання, або зазнають перебоїв з цим.

У повідомлені сказано, що тайфун дещо ослаб, але залишається руйнівним з постійним вітром швидкістю 155 кілометрів на годину та поривами до 215 км/год.

Свідки розповідали про лютий вітер, що зривав дахи та валив дерева. Ціле місто, з населенням майже півмільйона людей, залишилося без електрики та з нестабільним сигналом у мережі мобільного зв’язку.

Зазначається, що двоє людей загинули у провінції Букіднон, ще одна жертва загинула у південному місті Сурігао.