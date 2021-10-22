Відтепер повністю щеплені громадяни з визначених 46 країн зможуть подорожувати до 17 регіонів Таїланду. України в списку дозволених країн немає, але українці все ж мають можливість потрапити до цієї країни.

Про це повідомляється на сайті управління з туризму країни.

У країні дозволили повністю вакцинованим туристам подорожувати сімнадцятьма регіонами Таїланду без проходження обов’язкової самоізоляції.

Це стосується громадян таких 46 країн: Австралії, Австрії, Бахрейну, Бельгії, Бутану, Брунею Даруссаламу, Болгарії, Камбоджі, Канади, Чилі, Китаю, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Латвії, Литви, Малайзії, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Словенії, Південної Кореї, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства та Гонконгу.

Також усі туристи повинні мати з собою негативний результат ПЛР-тесту (зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття), COVID-сертифікат, заповнене свідоцтво про виїзд або реєстрацію в’їзду до країни, медичне страхування з покриттям ризиків на суму не менш як 50 тисяч доларів США.

Після прибуття до Таїланду всі мають зробити ще один ПЛР-тест. Якщо він виявиться негативним, громадяни визначених 46 країн зможуть подорожувати до 17 провінцій країни:

Бангкок,

Крабі,

Чонбурі (місто Паттая, райони Бангламунг, Сірача, Саттахип, Бангсарай і острів Січанг),

Чіангмай (однойменне місто, райони Дойтао, Марім, Матангі),

Трат (острів Чанг),

Бурірам (однойменне місто),

Прачуапкхірікхан (Хуахін, район Нонгка),

Пхангнга,

Пхукет,

Ранонг (острів Пхайям),

Районг (острів Самет),

Пхетчабурі (Ча-Ам),

Лей (Чіангкхан),

Самутпракан (тільки район аеропорту Суваннапхум),

Сураттхані (острова Самуї, Пханган і Тао),

Нонгкхай (однойменна столиця, райони сангху, Січіангмай, Тхабо),

Удонтхані (однойменна столиця, райони Бандунг, Кумпхавапі, Наюнг, Нонгхан, Прачаксінлапакхом).

Всі решта туристів мають додатково пройти ще семиденний карантин, після якого зробити ще один ПЛР-тест. Також їм доведеться забронювати номер для проходження самоізоляції.

Умови в’їзду до Таїланду для українців

України в “зеленому” списку немає, але подорожувати туди все ж можна. Для цього слід бути повністю вакцинованим та пройти обов’язковий семиденний карантин. Це стосується також решти країн, яких немає в списку дозволених.

Таїланд визнає вакцини Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, CoronaVac, Sinopharm та “Спутник V”. Ними потрібно повністю щепитися не раніше як за 14 днів до поїздки.