Таїланд дозволив використовувати COVID-вакцину від AstraZeneca Plc в якості другої дози для тих, хто отримав першу вакцину Sinovac.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами тайського уряду, комбінування вакцин має “поліпшити захист від штаму Delta і покликаний створити високий рівень імунітету проти цього захворювання”.

Міністр охорони здоров’я Анутін Чарнвіракул додав, що другу дозу AstraZeneca будуть вводити через три або чотири тижні після першого щеплення Sinovac.

Спеціальних досліджень змішування Sinovac і AstraZeneca не проводилося, але все більше країн розглядають можливість комбінування різних вакцин або введення третьої бустерної дози на тлі прогресування більш заразних штамів.

Попереднє тайське дослідження за участю 700 медичних працівників показало, що рівень захисту від вакцини Sinovac (вимір рівня антитіл) коливався від 60% до 70% протягом перших 60 днів після ведення другої дози, але показник знижувався з часом – вдвічі кожні 40 днів.

“Згідно із дослідженням, якщо наш медичний персонал отримав дві дози Sinovac … їм обов’язково потрібно зробити третю ревакцинацію”, – сказав Сіра Нантапісал, дослідник медичного факультету Університету Таммасат. При цьому дослідження не було повністю опубліковано.