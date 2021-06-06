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Таїланд передав Україні прах посла Бешти (фото)

Тайська сторона передала посольству України прах надзвичайного та повноважного посла Андрія Бешти, який помер 30 травня.

Неділя, 6 червня 2021, 19:57

Про це повідомило посольство України в Таїланді.

“Сьогодні зранку тайська сторона передала Посольству України в Королівстві Таїланд прах Посла Андрія Бешти. Впродовж усього тижня у буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan відбувалася поховальна церемонія”, – йдеться у повідомленні.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта помер на 45-му році життя.

Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював у сфері багатосторонніх відносин в центральному апараті МЗС, направлявся в закордонні відрядження до Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку та Посольства України в Таїланді, був членом української делегації для участі в роботі 67-70-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН.

З листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.

Теги: прах, посол України, смерть, Таиланд

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