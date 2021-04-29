Влада Таїланду прийняла рішення про запровадження обов'язкового 14-денного карантину для всіх туристів. Нові правила набирають чинності з 1 травня.

Про це повідомляє газета Bangkok Post.

Рішення про збільшення тривалості карантину прийняли на засіданні Центру управління ситуацією з COVID-19, оскільки з початку квітня число нових заражень в країні зросло більш ніж у два рази.

При цьому 1 квітня влада Таїланду вдвоє скоротила двотижневий карантин при в’їзді в країну для вакцинованих проти коронавірусу мандрівників. Це рішення пояснили стартом туристичного сезону.

Тепер туристи, які прибудуть у країну з 1 травня, повинні протягом двох тижнів перебувати на карантині. При цьому ця норма діятиме й щодо вакцинованих туристів.

Водночас газета The Nation Thailand уточнила, якщо дозвіл на в’їзд в країну було отримано до 1 травня, а поїздка відбудеться до 6 травня, то самоізоляція триватиме від семи до десяти днів в залежності від наявності або відсутності щеплення.

Зазначається, що під час 14-денного карантину туристи повинні постійно залишатися у своїх кімнатах. Їм заборонено користуватися будь-якими послугами готелю. Крім того, мандрівників зобов’яжуть зробити три тести на коронавірус.

Міжнародне агентство Bloomberg повідомляє, що Таїланд переживає нову хвилю коронавірусу, яка виявилася найсильнішою з початку пандемії.

Центр боротьби з пандемією пов’язує спалах захворювання з діяльністю розважальних закладів Бангкока. Місто разом із п’ятьма провінціями визнали “найбільш схильними до ризику зараження”. З 1 травня влада вводить у цих регіонах заборону на роботу ресторанів. Також обмежать поїздки у ці “гарячі зони”.

Попри спалах інфекцій на початку цього року, Таїланд значною мірою стримав пандемію: за весь час від коронавірусу загинуло 92 особи, загалом було зареєстровано 28 577 випадків захворювання. Що спонукало уряд з квітня скоротити обов’язковий карантин до семи днів.

Влада Таїланду дозволила туристам, що приїжджають в країну, проводити обов’язкову двотижневу самоізоляцію на яхті в морі.