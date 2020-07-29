Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Режим надзвичайного стану в країні було продовжено до 31 серпня, тобто, до кінця літа. Цього разу влада продовжувала режим дії надвзичайного стану вже вчетверте.

При цьому практично усі внутрішні карантинні обмеження у країні на даний момент вже знято, а жодних спалахів епідемії коронавірусу не спостерігається.

У владі заявили, що продовжують надзвичайний стан у профілактичних цілях і заради можливості поновлення жорстких карантинних обмежень у разі необхідності.

У свою чергу критики влади вважають, що надзвичайний стан спрямований на придушення протестів, оскільки багато людей протягом поточного місяця виходили на демонстрації.

“Я не перешкоджаю ніяким протестам, якщо вони законні. Я стурбований, тому що протестувальники – це майбутнє цієї країни. У них є прагнення до змін, але їх дії можуть створити розбіжності в суспільстві”, – заявив голова уряду Таїланду.