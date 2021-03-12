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Таїланд відклав вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризики

У Таїланді відклали вакцинацію препаратом AstraZeneca через можливий ризик появи тромбів.

П’ятниця, 12 березня 2021, 10:12

Про це повідомляє Reuters.

Кампанія по вакцинація повинна була стартувати в п’ятницю, очікувалося, що перші щеплення отримають прем’єр-міністр країни Прают Чан-Оч і декілька членів уряду.

Таїланд є першою країною за межами Європи, яка призупинила використання препарату AstraZeneca, в той час як кілька країн, включаючи Канаду, Австралію, Філіппіни і Південну Корею, заявили, що будуть продовжувати робити щеплення цією вакциною.

“AstraZeneca як і раніше є хорошою вакциною, але з урахуванням того, що сталос … Міністерство охорони здоров’я, грунтуючись на рекомендаціях, хотіло б на якийсь час відкласти використання вакцини AstraZeneca”, – сказав речник Міністерства охорони здоров’я Кіаттіфум Вонгджіт.

Водночас, виробники AstraZeneca заявили, що не знайшли ніяких доказів підвищеного ризику тромбоемболії легеневої артерії або тромбозу глибоких вен – відзначених утворенням тромбів – в даних досліджень, що містять понад 10 мільйонів записів, навіть при розгляді підгруп за віком, статтю, виробничої діяльності.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

  • Раніше повідомлялося, що в Австрії тимчасово зупинили вакцинацію людей препаратами з однієї партії від AstraZeneca після смерті жінки.
  • У четвер, 11 березня, органи охорони здоров’я Данії заявили про призупинення використання оксфордської вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.
  • Влада Норвегії зупиняє застосування в країні COVID-вакцини компанії AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей.
  • В Естонії вирішили поки не використовувати одну партію вакцини AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої жінки і випадкe захворювання вакцинованого чоловіка.
Теги: AstraZeneca, вакцина проти коронавірусу, тромб, Таиланд

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