Управління цивільної авіації Таїланду заборонило їсти, пити, а також роздавати друковані матеріали на борту літаків, які здійснюють внутрішні перевезення.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Такі заходи вжито з метою боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Авіакомпанії повинні будуть дотримуватися нових правил. В іншому разі вони можуть зіткнутися зі штрафами.

Цю інформацію підтвердив CNN Чула Сукманоп, генеральний директор Управління цивільної авіації Таїланду.

“Час на прибирання після кожної зупинки внутрішнього авіарейсу вкрай короткий, оскільки перевізники намагаються якомога швидше підняти літаки знову… Тому наявність необов’язкових для читання речей на борту збільшує ризик поширення вірусу”, – пояснив він.

Заборона поширюється, наприклад, на меню, каталоги або друковані видання.

Однак пасажири зможуть приносити в літак свої газети або журнали.

А ось на їжу і напої це правило не поширюється (навіть якщо їх принесли із собою), оскільки пасажири повинні весь час носити захисні маски.

Бортпровідникам буде дозволено видавати воду, якщо пасажири попросять про це (це може статися в ситуаціях, коли, наприклад, комусь потрібно прийняти ліки).

Рішення набуло чинності 31 грудня 2020 року.

Варто зазначити, що обмеження на їжу та напої на борту внутрішніх рейсів вже діяло в Таїланді з 26 квітня по 31 серпня 2020 року.

Внутрішні авіаперевезення в Таїланді зараз завантажені приблизно на 40% від звичайної місткості.