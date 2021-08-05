Таїланд заборонив використання сонцезахисних кремів, що містять хімічні речовини, через те, що вони завдають шкоди коралам у всіх морських національних парках.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Департамент охорони природи Таїланду заявив, що чотири інгредієнти, що зазвичай зустрічаються в сонцезахисних кремах, знищують коралові поліпи, перешкоджають їх розмноженню і викликають знебарвлення рифів.

Зазвичай, заборонені лосьйони містять оксибензон, октіноксат, 4-метілбензіліденкамфору або бутилпарабен.

Той, хто порушить заборону, може бути оштрафований на суму до 100 000 бат (понад 80 тисяч гривень).

Однак офіційні особи не повідомили, як вони планують застосовувати нове правило.

Подібні заборони раніше ввели тихоокеанський острів Палау і американський штат Гаваї. Цей крок є останньою спробою уряду Таїланду захистити свої корали від індустрії туризму.