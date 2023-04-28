У Міністерстві оборони України відреагували на велику кількість звернень від громадських організацій щодо медичної підтримки воїнів, створивши відповідну робочу групу, яку очолюватиме Юлія Паєвська на псевдо "Тайра".

Про це повідомив голова оборонного відомства Олексій Резніков під час пресконференції.

Новостворена група опікуватиметься розв’язанням проблем із лікуванням українських військовослужбовців.

“Ми подивилися на весь перелік зауважень, у хорошому сенсі слова претензій та рекомендацій. Можливо, вона [робоча група] потім також інституціоналізується у щось, як робоча група з антикорупційного напрямку перетворилася в Антикорупційну раду”, – повідомив Резніков.

Він розповів, що робочу групу при Міноборони погодилася очолити Юлія Паєвська на псевдо “Тайра”. Також ухвалено рішення про збільшення кількості військово-лікарських комісій на лінії фронту.

“Щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових шпиталів, а й на території цивільних медичних закладів. Крім того, за моєю директивою будуть обов’язково запроваджені додаткові посади психологів у всіх лікувальних закладах. Сам факт поранення – це не лише фізична травма, але й психологічна”, – додав голова Міноборони.

Нагадаємо, що Юлія “Тайра” Паєвська – це волонтерка та парамедикиня, яка від початку російсько-української війни допомагала військовим та цивільним на Донбасі, а до цього брала участь у Революції гідності. “Тайра” має звання “Народний герой України”.