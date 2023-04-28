Про це повідомив голова оборонного відомства Олексій Резніков під час пресконференції.
Новостворена група опікуватиметься розв’язанням проблем із лікуванням українських військовослужбовців.
“Ми подивилися на весь перелік зауважень, у хорошому сенсі слова претензій та рекомендацій. Можливо, вона [робоча група] потім також інституціоналізується у щось, як робоча група з антикорупційного напрямку перетворилася в Антикорупційну раду”, – повідомив Резніков.
Він розповів, що робочу групу при Міноборони погодилася очолити Юлія Паєвська на псевдо “Тайра”. Також ухвалено рішення про збільшення кількості військово-лікарських комісій на лінії фронту.
“Щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових шпиталів, а й на території цивільних медичних закладів. Крім того, за моєю директивою будуть обов’язково запроваджені додаткові посади психологів у всіх лікувальних закладах. Сам факт поранення – це не лише фізична травма, але й психологічна”, – додав голова Міноборони.
Нагадаємо, що Юлія “Тайра” Паєвська – це волонтерка та парамедикиня, яка від початку російсько-української війни допомагала військовим та цивільним на Донбасі, а до цього брала участь у Революції гідності. “Тайра” має звання “Народний герой України”.
- У 2022 році вісім українок увійшли до переліку 100 жінок з усіх куточків світу від BBC, які надихають та впливають на світ.
- Відома українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська із позивним “Тайра” розповіла, що після визволення з російському полону їй особисто зателефонував Принц Гаррі, онук королеви Великої Британії Єлизавети II, щоби підтримати українку.
- Відома українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська із позивним “Тайра” поділилася спогадами про полон та ставленням бойовиків до неї. Вона також розповіла, що найбільше її здивувало та засмутило після визволення з російського полону.