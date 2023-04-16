Тайвань навряд чи перешкодить китайській військовій перевазі в повітрі у конфлікті через протоку, тоді як використання Китаєм цивільних кораблів у військових цілях, послабило здатність розвідувальних агенцій США виявляти ознаки можливого вторгнення, свідчать "злиті" дані Пентагону, котрі містять тривожні деталі про здатність самоврядного острова відбиватися від атаки.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на секретні дані.

Так, військове командування армії Тайваню вважає, що лише половина літаків здатна хоча б якось протистояти збройним силам КНР. Тайбей також сумнівається у здатності ППО ефективно розпізнавати запуски китайських ракет і вважає, що потрібно близько тижня для перекидання тайванської авіації в бункери, щоб захистися від ударів з боку Китаю.

Секретні документи припускають, що ВПС Китаю має набагато більше шансів встановити контроль над небом на ранньому етапі — стратегію, яка, на думку самого Тайбея, стане основою для атаки, — ніж у Росії в Україні.

Витік документів, який вперше привернув увагу влади минулого тижня, надав детальну інформацію про діяльність розвідки США в усьому світі. Багато з кількох сотень оцінок, які з’явилися на сьогодні, датуються лютим і березнем, вперше з’явилися на платформі обміну повідомленнями Discord. І Пентагон, і Міністерство юстиції розслідують порушення безпеки.

13 квітня ФБР заарештувало головного підозрюваного, 21-річного військовослужбовця Національної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру.

Викриття про готовність Тайваню з’явилися в той момент, коли відносини між США та Китаєм перебувають на найнижчому рівні за десятиліття, тоді як зросли занепокоєння щодо потенційного конфлікту між Тайбеєм та армією КНР, що швидко модернізується, приблизно в 14 разів перевищує сили свого сусіда.

У WP зазначили, використання Китаєм цивільних судів у військових цілях негативно позначилося на здатності американських спецслужб прогнозувати китайське вторгнення.

Тоді як аналітики Пентагону відзначають, що тайванські навчання попередження про ракети є надто спланованими та недостатніми для того, щоб налаштувати цивільну владу та громадськість на “подію в реальному світі”.

Окрім цього, нинішня доктрина острова зі стрільби двома ракетами ППО “буде утруднена через великомасштабний вогонь НВАК” китайської системи балістичних ракет малої дальності, розосередженої по кількох пускових платформах, що рухаються. Тайванські льотчики тренуються стріляти по одиночним нерухомим цілям.

Раніше генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, заявив, що Пентагон працює над тим, щоб переконатися, що Тайбей може захистити себе, і що армія США готова у разі вторгнення на острів.

Міллі зазначив, що китайські військові не брали участі в боях з 1970-х років і гратимуть у “дуже небезпечну гру”, якщо атакуватимуть Тайвань. Він пояснив, що підпорядкувати 23 мільйони осіб там і подолати гірську місцевість буде надзвичайно важко, і провів паралелі з російським вторгненням в Україну.

Зауважимо, 11 квітня китайський флот продовжив “фактичну бойову підготовку” навколо Тайваню після того, як Пекін оголосив про завершення навчань, а президентка Тайваню Цай Ін Вень розкритикувала КНР за “безвідповідальну поведінку”.

Нещодавно китайські військові імітували удари по ключових цілях Тайваню. Вони відпрацювали їх під час другого дня навчань навколо острова.

Китай ніколи не виключав застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.

Вже 1 вересня військові Тайваню вперше збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір поблизу острова біля китайського узбережжя, після того, як уряд пообіцяв вжити жорстких заходів для боротьби зі збільшенням таких провокацій. Раніше Тайвань здійснив попереджувальні постріли по безпілотнику, незабаром після того, як президентка Цай Ін Вень наказала військовим вжити “рішучих контрзаходів” проти, як вона назвала, китайських провокацій. Тоді дрон повернувся до Китаю після попередження. Це був перший випадок, коли попереджувальні постріли було зроблено в такому інциденті.

Тож згодом стало відомо, що Тайвань розширить обов’язкову військову службу для чоловіків – колись політично неприйнятний крок, який став обов’язковим на тлі зростання стурбованості щодо нападу Китаю та загострення конкуренції між Вашингтоном і Пекіном.

22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є “червоною лінією”, яку не можна перетинати.

У лютому 2023 року у Центральному розвідувальному управлінні США зазначили, що китайський лідер Сі Цзіньпінь може планувати вторгнення на Тайвань до 2027 року.

18 лютого група китайських офіційних осіб прибула з візитом до Тайваню вперше за три роки з початку пандемії COVID-19, аби відвідати культурний захід у період різкого зростання військової напруженості в Тайванській протоці.

Згодом стало відомо, що Пентагон допомагає Тайваню зосередитися на тактиці та системах озброєннях, які ускладнять атаку на острів. США помітно збільшують кількість військ, розгорнутих на Тайвані – більш ніж у чотири рази – аби посилити програму навчання військових острова на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Нещодавно прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян пообіцяв “мирне возз’єднання” з Тайванем, а також рішучі кроки проти незалежності острова, водночас Тайбей відповів, що Пекін повинен поважати прихильність народу Тайваню до демократії та свободи.