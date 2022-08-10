Про це повідомила Чернігівська міська рада.

Кошти розподілять між попередньо обговореними з народом Тайваню об’єктами.

“Чернігів отримав кошти від народу Тайваню, які спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури. Бюджет міста поповнився на 500 тис. доларів”, – повідомила начальниця фінансового управління Олена Лисенко.

Зокрема передбачено капітальний ремонт частково зруйнованої будівлі рентгенологічного відділення КНП “Чернігівська міська лікарня №3”. На неї виділять 150 тисяч доларів.

На ремонт будівлі ДНЗ №58 виділять 130 тисяч доларів. Ще 220 тисяч доларів спрямують на поточний ремонт приміщень школи №24.

Ще 50 мільйонів гривень нададуть для виконання заходів програми щодо надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Чернігова. Кошти спрямують власникам пошкоджених чи зруйнованих приватних житлових будинків.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко висловив подяку від імені всієї громади народу Тайваню за допомогу.

Також місту надала допомогу компанія “Ferrexpo”. Вона запропонувала 7 млн грн на відновлення тролейбусної мережі.