Влада Тайваню пожертвувала владі Варшави мільйон доларів для українців, котрі змушені були оселитися у столиці Польщі після початку вторгнення РФ 24 лютого. Директор представництва Тайбею в Польщі Боб Чен зауважив, що попри географічну віддаленість Тайваню та України, "тайванці глибоко співчувають і розуміють те, що переживають українці".

Про це пише Польське радіо.

Мер Варшави Рафал Тшасковський та директор Представницького офісу Тайбея у Польщі Боб Чен підписали договір про пожертвування.

Тшасковський нагадав, що у травні влада міста отримала 300 тисяч євро, а зараз отримає ще одну пожертву, тому що Тайвань вирішив пожертвувати мільйон доларів на допомогу “нашим українським гостям”.

Він подякував Тайваню за допомогу та акцентував на важливості того, що в такій складній ситуації “міжнародні контакти приносять результати з конкретною підтримкою”.

Мер зауважив, що співпраця між Варшавою і Тайбеєм триває з 1995 року. Міста співпрацюють на багатьох рівнях: від торгівлі, промисловості, культури, до обміну досвідом у сфері управління. Навіть коли перед столицею Польщі стояв виклик надання допомоги сотням тисяч українців, вона могла розраховувати на допомогу.

“Перш за все, я хотів би висловити глибоку повагу та вдячність владі міста Варшави та мешканцям за доброту та щедрість, виявлену до мешканців України, які були змушені покинути свою батьківщину через невиправдану агресію з боку РФ. Хоча Тайвань і Україна географічно віддалені, мешканці Тайваню глибоко співчувають і розуміють те, що переживають українці”, – зазначив Боб Чен.

Кошти спрямують на підтримку гостей з України та процес їхньої інтеграції у Варшаві, зазначили у повідомленні.