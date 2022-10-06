Про це пише Польське радіо.
Мер Варшави Рафал Тшасковський та директор Представницького офісу Тайбея у Польщі Боб Чен підписали договір про пожертвування.
Тшасковський нагадав, що у травні влада міста отримала 300 тисяч євро, а зараз отримає ще одну пожертву, тому що Тайвань вирішив пожертвувати мільйон доларів на допомогу “нашим українським гостям”.
Він подякував Тайваню за допомогу та акцентував на важливості того, що в такій складній ситуації “міжнародні контакти приносять результати з конкретною підтримкою”.
Мер зауважив, що співпраця між Варшавою і Тайбеєм триває з 1995 року. Міста співпрацюють на багатьох рівнях: від торгівлі, промисловості, культури, до обміну досвідом у сфері управління. Навіть коли перед столицею Польщі стояв виклик надання допомоги сотням тисяч українців, вона могла розраховувати на допомогу.
“Перш за все, я хотів би висловити глибоку повагу та вдячність владі міста Варшави та мешканцям за доброту та щедрість, виявлену до мешканців України, які були змушені покинути свою батьківщину через невиправдану агресію з боку РФ. Хоча Тайвань і Україна географічно віддалені, мешканці Тайваню глибоко співчувають і розуміють те, що переживають українці”, – зазначив Боб Чен.
Кошти спрямують на підтримку гостей з України та процес їхньої інтеграції у Варшаві, зазначили у повідомленні.
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