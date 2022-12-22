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Тайвань підняв літаки, щоб запобігти вторгненню китайських ВПС

22 грудня Тайвань підняв свої бойові літаки, щоб попередити 39 китайських літаків, які увійшли в його південно-східну зону ППО.

Четвер, 22 грудня 2022, 15:49
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Про це повідомляє CNN.

Тайвань скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил протягом минулих двох років, часто в південних районах його ідентифікаційної зони протиповітряної оборони (ADIZ).

22 грудня вторгнення у повітряну зону острова містило 21 винищувач і чотири бомбардувальники H-6, а також літаки раннього попередження, протичовнові літаки та літаки дозаправки в повітрі, мовиться у звіті Міністерства оборони Тайваню, в якому детально описується діяльність Китаю в його ADIZ за останні 24 години.

Відповідно до карти, наданої міністерством, багато літаків пролетіли над водним шляхом, відомим як канал Баші, до району біля південно-східного узбережжя острова. Три кораблі ВМС Китаю також виявили поблизу Тайваню.

Тайвань підняв бойові літаки, щоб запобігти вторгненню КНР, тоді як ракетні системи відстежували політ ворожих сил.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, останніми роками посилив тиск на самоврядний острів, щоб той визнав правління Пекіна. Уряд Тайваню відкидає претензії КНР і заявляє, що хоче миру, але буде захищатися в разі нападу.

Зауважимо, 22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є “червоною лінією”, яку не можна перетинати.

10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводив навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовував повітряні та морські навчання навколо острова.

28 серпня у Міністерстві оборони Тайваню заявили, що виявили 23 китайські літаки та вісім китайських кораблів, котрі маневрували навколо Тайваню в неділю, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.

Зокрема, йшлося про сім китайських літаків, які перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є умовною межею між двома сторонами.

Китай ніколи не виключав застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.

Вже 1 вересня військові Тайваню вперше збили безпілотник, який у четвер увійшов у повітряний простір поблизу острова біля китайського узбережжя, після того, як уряд пообіцяв вжити жорстких заходів для боротьби зі збільшенням таких провокацій. Раніше Тайвань здійснив попереджувальні постріли по безпілотнику, незабаром після того, як президентка Цай Ін Вень наказала військовим вжити “рішучих контрзаходів” проти, як вона назвала, китайських провокацій. Тоді дрон повернувся до Китаю після попередження. Це був перший випадок, коли попереджувальні постріли були зроблені в такому інциденті.

Теги: бойові літаки, ВПС КНР, ескалація, Китай, Протистояння, Тайвань

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