Тайвань проводить військові навчання через загострення ситуації з Китаєм

Про це пише американська газета The Wall Street Journal.
Щорічні військові навчання Тайваню набули більшого значення на тлі вторгнення РФ в Україну, що сприяло зростанню занепокоєння на Заході щодо того, що Китай може напасти на Тайвань. Комуністична партія Китаю, яка стверджує, що острів є частиною китайської території, пообіцяла взяти його під контроль — силою, якщо це необхідно.
Президентка Тайваню Цай Ін Вень провела паралелі між загрозами з боку РФ та Китаю у вівторок, коли вона виступала перед гостями на регіональному форумі з безпеки, в якому взяли участь три члени Конгресу, колишній міністр оборони Джим Меттіс, колишній міністр внутрішньої безпеки Джанет Наполітано, два колишні міністрів оборони Австралії та два колишні міністрів оборони Японії.
“Неспровоковане вторгнення РФ в Україну показало нам, що авторитарні режими не вагатимуться порушувати суверенітет інших держав”, – зазначила Цай у попередньо записаному відеозверненні.
Раніше міністр закордонних справ Тайваню на початку травня заявив, що його острівна держава уважно вивчає вторгнення Росії в сусідню Україну, щоб отримати уроки, що стосуються її ситуації з Китаєм.
- Нагадаємо, під час поїздки в Індо-Тихоокеанський регіон голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що за п’ять років китайська армія стала значно агресивнішою та небезпечнішою.
- Китайський уряд попередив, що буде приймати “рішучі заходи”, якщо відбудеться візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.
- Також повідомлялось, що китайський лідер Сі Цзіньпінь підписав директиву, яка дозволяє “невоєнне” використання збройних сил. Це викликало занепокоєння, що Пекін може готуватись до вторгнення у Тайвань під виглядом “спеціальної операції”, яку не класифікують як війну.