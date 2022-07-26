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Тайвань проводить військові навчання через загострення ситуації з Китаєм

На зустрічі сенаторів США та колишніх міністрів оборони США, Австралії та Японії президентка Тайваню заявила, що необхідна скоординована відповідь перед обличчям "безпрецедентних викликів", оскільки острів проводив п’ятиденну серію військових і цивільних навчань з підготовки на тлі напруженої ситуації з Китаєм.

Середа, 27 липня 2022, 00:32
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Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Щорічні військові навчання Тайваню набули більшого значення на тлі вторгнення РФ в Україну, що сприяло зростанню занепокоєння на Заході щодо того, що Китай може напасти на Тайвань. Комуністична партія Китаю, яка стверджує, що острів є частиною китайської території, пообіцяла взяти його під контроль — силою, якщо це необхідно.

Президентка Тайваню Цай Ін Вень провела паралелі між загрозами з боку РФ та Китаю у вівторок, коли вона виступала перед гостями на регіональному форумі з безпеки, в якому взяли участь три члени Конгресу, колишній міністр оборони Джим Меттіс, колишній міністр внутрішньої безпеки Джанет Наполітано, два колишні міністрів оборони Австралії та два колишні міністрів оборони Японії.

“Неспровоковане вторгнення РФ в Україну показало нам, що авторитарні режими не вагатимуться порушувати суверенітет інших держав”, – зазначила Цай у попередньо записаному відеозверненні.

Раніше міністр закордонних справ Тайваню на початку травня заявив, що його острівна держава уважно вивчає вторгнення Росії в сусідню Україну, щоб отримати уроки, що стосуються її ситуації з Китаєм.

Теги: військові навчання, Китай, конфликт, Тайвань

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