Тайвань прискорить розробку безпілотників, засвоївши уроки війни РФ проти України

Тайвань прискорить розробку безпілотників для військового використання, враховуючи уроки війни РФ проти України на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Безпілотні літальні апарати відіграють важливу роль з обох сторін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. Міністр оборони України заявив, що вважає безпілотники майбутнім сучасної війни.

Тайвань, який зіштовхується зі зростаючою загрозою з боку Китаю, неодноразово заявляв, що уважно стежить за повномасштабною війною та засвоює уроки, які Тайбей міг би застосувати для відбиття нападу Китаю, зокрема те, як Україна потужно протистоїть чисельно переважаючій армії РФ.

Речник Міністерства оборони Тайваню Сунь Лі-фан заявив журналістам, що острів прискорює розробку та виробництво безпілотників.

Реагуючи на нинішню ворожу загрозу та використовуючи загальний досвід безпілотників в українсько-російській війні з метою побудови асиметричної бойової сили безпілотників нашої країни, Міноборони прискорює дослідження, розробки та виробництво різних безпілотників”, – наголосив він.

Він додав, що Національний науково-технічний інститут Чунг-Шань, що належить військовим, бере на себе лідерство в розвитку та залучатиме цивільні компанії.

Директор відділу дослідження аеронавігаційних систем інституту Чі Ліпін детально описав безпілотники, які розробляються для військових, зокрема й для розвідувальних цілей.

Безпілотники нашої країни вже досягли міжнародних стандартів за типом, можливостями та відповідними технологіями”, – сказав він.

У минулорічному звіті для парламенту інститут виклав плани щодо ракет і БПЛА, які він розробляє, тоді як Міністерство оборони раніше оголосило про плани почати виробництво “штурмових безпілотників”.