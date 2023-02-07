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Тайвань прискорить розробку безпілотників, засвоївши уроки війни РФ проти України

Тайвань прискорить розробку безпілотників для військового використання, враховуючи уроки війни РФ проти України на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

Вівторок, 7 лютого 2023, 22:57
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Про це повідомляє Reuters.

Безпілотні літальні апарати відіграють важливу роль з обох сторін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. Міністр оборони України заявив, що вважає безпілотники майбутнім сучасної війни.

Тайвань, який зіштовхується зі зростаючою загрозою з боку Китаю, неодноразово заявляв, що уважно стежить за повномасштабною війною та засвоює уроки, які Тайбей міг би застосувати для відбиття нападу Китаю, зокрема те, як Україна потужно протистоїть чисельно переважаючій армії РФ.

Речник Міністерства оборони Тайваню Сунь Лі-фан заявив журналістам, що острів прискорює розробку та виробництво безпілотників.

Реагуючи на нинішню ворожу загрозу та використовуючи загальний досвід безпілотників в українсько-російській війні з метою побудови асиметричної бойової сили безпілотників нашої країни, Міноборони прискорює дослідження, розробки та виробництво різних безпілотників”, – наголосив він.

Він додав, що Національний науково-технічний інститут Чунг-Шань, що належить військовим, бере на себе лідерство в розвитку та залучатиме цивільні компанії.

Директор відділу дослідження аеронавігаційних систем інституту Чі Ліпін детально описав безпілотники, які розробляються для військових, зокрема й для розвідувальних цілей.

Безпілотники нашої країни вже досягли міжнародних стандартів за типом, можливостями та відповідними технологіями”, – сказав він.

У минулорічному звіті для парламенту інститут виклав плани щодо ракет і БПЛА, які він розробляє, тоді як Міністерство оборони раніше оголосило про плани почати виробництво “штурмових безпілотників”.

10 серпня 2022 року КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводив навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовував повітряні та морські навчання навколо острова.

28 серпня у міністерстві оборони Тайваню заявили, що виявили 23 китайські літаки та вісім китайських кораблів, котрі маневрували навколо Тайваню в неділю, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.

Зокрема, йшлося про сім китайських літаків, які перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є умовною межею між двома сторонами.

Китай ніколи не виключав застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.

Вже 1 вересня військові Тайваню вперше збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір поблизу острова біля китайського узбережжя, після того, як уряд пообіцяв вжити жорстких заходів для боротьби зі збільшенням таких провокацій. Раніше Тайвань здійснив попереджувальні постріли по безпілотнику, незабаром після того, як президентка Цай Ін Вень наказала військовим вжити “рішучих контрзаходів” проти, як вона назвала, китайських провокацій. Тоді дрон повернувся до Китаю після попередження. Це був перший випадок, коли попереджувальні постріли було зроблено в такому інциденті.

Тож згодом стало відомо, що Тайвань розширить обов’язкову військову службу для чоловіків – колись політично неприйнятний крок, який став обов’язковим на тлі зростання стурбованості щодо нападу Китаю та загострення конкуренції між Вашингтоном і Пекіном.

22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є “червоною лінією”, яку не можна перетинати.

У лютому 2023 року у Центральному розвідувальному управлінні США зазначили, що китайський лідер Сі Цзіньпінь може планувати вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Теги: безпілотники, дрони, Китай, підготовка Тайваню, розробка БПЛА, уроки війни, дроны, Тайвань

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