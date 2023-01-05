У Тайвані вирішили розширити санкції проти Росії та Білорусі. Міністерство економіки Тайваню оголосило, що вони мають на меті запобігти використанню двома країнами високотехнологічної продукції тайванського виробництва у військових цілях.

Про це повідомило Focus Taiwan.

Товари подвійного значення могли б використовуватися проти України. Серед забороненої для експорту є хімічна продукція, зокрема рицин, конотоксин, ботулотоксин, трифторид азоту, нітрат амонію, трибутилфосфат і азотна кислота, а також неіржавіюча сталь № 304 і № 316.