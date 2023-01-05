Про це повідомило Focus Taiwan.
Товари подвійного значення могли б використовуватися проти України. Серед забороненої для експорту є хімічна продукція, зокрема рицин, конотоксин, ботулотоксин, трифторид азоту, нітрат амонію, трибутилфосфат і азотна кислота, а також неіржавіюча сталь № 304 і № 316.
Санкції охоплюють машинобудівну продукцію. Ще у тайванському міністерстві зазначили, що обмеження охоплюють широкий спектр засобів правоохоронних органів, таких як кийки, кайданки і гамівні сорочки.
Санкції набувають чинності негайно.
Раніше Тайвань вводив санкції, які охоплювали комп’ютерну та інформаційно-комунікаційну продукцію, датчики, лазерні товари та аерокосмічну продукцію. Їх запровадили у квітні та травні 2022 року.
- В Європейському Союзі не згодні з тим, що варто вводити санкції проти європейських фармацевтичних компаній, які працюють в Росії. З такими закликами виступала Україна.