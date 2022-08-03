Про це повідомило американське видання CNN.
Китай оголосив військові навчання з 4 серпня до 7 серпня. Вони включать тренування з бойовою стрільбою у шести морських районах і повітряному просторі навколо Тайваню.
Збройні сили Китаю оголосили про них у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Вони назвали їх серією “цілеспрямованих військових операцій для протидії ситуації”.
Водночас міністерство оборони Тайваню заявило, що навчання рівнозначні “морській і повітряній блокаді”, яка загрожувала міжнародним водам. Судна попросили використовувати альтернативні маршрути для семи портів навколо острова.
За даними China Daily, навчання будуть проходити з 6:30 до 18:30 щодня до п’ятниці у вказаних зонах.
- Нагадаємо, Китай тимчасово зупинив торгівлю з Тайванем щодо низки товарів, на тлі візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань у вівторок, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього.
- Перед візитом спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР.