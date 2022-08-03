Тайвань веде перемовини з Японією та Філіппінами щодо альтернативних авіаційних маршрутів. Їх шукають через бойові навчання Китаю навколо острова.

Про це повідомило американське видання CNN.

Китай оголосив військові навчання з 4 серпня до 7 серпня. Вони включать тренування з бойовою стрільбою у шести морських районах і повітряному просторі навколо Тайваню.

Збройні сили Китаю оголосили про них у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Вони назвали їх серією “цілеспрямованих військових операцій для протидії ситуації”.

Водночас міністерство оборони Тайваню заявило, що навчання рівнозначні “морській і повітряній блокаді”, яка загрожувала міжнародним водам. Судна попросили використовувати альтернативні маршрути для семи портів навколо острова.

За даними China Daily, навчання будуть проходити з 6:30 до 18:30 щодня до п’ятниці у вказаних зонах.