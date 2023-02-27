У МЗС Тайваню заявили, що уряд у 2023 році виділив 56 млн доларів на відновлення громадянської інфраструктури України.

Про це повідомило Caribbean News Global.

Представники Тайваню мають намір взяти участь у спільних зусиллях із відновлення України. Вони хочуть долучитися до відбудови лікарень, шкіл, церков, об’єктів енергетики, водопостачання, мостів і транспорту на двосторонній і багатосторонній основі.

Відомство наголосило, що з початку широкомасштабного вторгення Росії до України загалом Тайвань передав 27 тонн медичних препаратів. Ще уряд скерував понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

Країна виділила понад 41 млн доларів для спільного розселення українських біженців. Кошти скерували на зусилля, докладені в координації з сусідніми країнами, серед яких Польща, Чехія, Словаччина та Литва, і міжнародні організації.