Про це повідомило Caribbean News Global.
Представники Тайваню мають намір взяти участь у спільних зусиллях із відновлення України. Вони хочуть долучитися до відбудови лікарень, шкіл, церков, об’єктів енергетики, водопостачання, мостів і транспорту на двосторонній і багатосторонній основі.
Відомство наголосило, що з початку широкомасштабного вторгення Росії до України загалом Тайвань передав 27 тонн медичних препаратів. Ще уряд скерував понад 700 тонн гуманітарної допомоги.
Країна виділила понад 41 млн доларів для спільного розселення українських біженців. Кошти скерували на зусилля, докладені в координації з сусідніми країнами, серед яких Польща, Чехія, Словаччина та Литва, і міжнародні організації.
- Тайвань прискорить розробку безпілотників для військового використання, враховуючи уроки війни РФ проти України на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.
- Пентагон допомагає Тайваню зосередитися на тактиці та системах озброєннях, які ускладнять атаку на острів. США помітно збільшують кількість військ, розгорнутих на Тайвані – більш ніж у чотири рази – аби посилити програму навчання військових острова на тлі зростання загрози з боку Китаю.
- 18 лютого група китайських офіційних осіб прибула з візитом до Тайваню вперше за три роки з початку пандемії COVID-19, аби відвідати культурний захід у період різкого зростання військової напруженості в Тайванській протоці.