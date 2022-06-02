Тайвань ввів заборону на продаж стратегічних високотехнологічних товарів РФ та РБ у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє DigiTimes.

Цього тижня Міністерство економіки Тайваню опублікувало список товарів, які заборонено експортувати до цих країн. У міністерстві заявили, що під заборону також потрапила РБ, оскільки це може допомогти РФ обійти санкції.

Зазначається, що тепер компаніям із РФ та РБ заборонено купувати мікропроцесори або мікросхеми тайванського виробництва, які мають будь-які з наступних характеристик:

швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище;

тактова частота електронного компонента понад 25 МГц;

понад 144 контакти, або якщо основний час затримки поширення сигналу при перемиканні менший за 0,4 наносекунди;

один або більше портів та інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами 2,5 МБ/с.

У виданні зазначили, що це, по суті, унеможливлює доступ цих країн до сучасних технологій, вироблених на Тайвані.

Окрім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чіпів цим країнам, йдеться, зокрема про сканери та сканувальні електронні мікроскопи.