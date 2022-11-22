Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю — міністр оборони КНР

22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є "червоною лінією", яку не можна перетинати.

Про це інформує Reuters.

Під час зустрічі з міністром оборони США у Камбоджі Вей заявив, що “вирішення долі Тайваню є справою китайського народу, жодна зовнішня сила не має права втручатися”.

За його словами, Сполучені Штати повинні поважати основні інтереси Китаю, тож Вей сподівається, що сторони зможуть прийняти раціональну практичну політику щодо Китаю та повернути китайсько-американські відносини на правильний шлях.

Пекін непохитно розглядає Тайвань як невіддільну частину Китаю.

Раніше китайські державні ЗМІ процитували речника міністерства оборони Тань Кефея, який заявив, що основною причиною нинішнього стану відносин між Китаєм і Сполученими Штатами є неправильне стратегічне рішення Сполучених Штатів.

Тан заявив, що Китай не несе відповідальності за стан відносин.

Читайте також: Китай звертається до кулуарної дипломатії, щоб зміцнити зв’язки зі США – WSJ

Пекін вважає Тайвань територією Китаю та пообіцяв застосувати силу, щоб захопити демократично керований острів, давнього партнера США.

10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.