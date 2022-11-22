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Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю — міністр оборони КНР

22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є "червоною лінією", яку не можна перетинати.

Вівторок, 22 листопада 2022, 15:53
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Про це інформує Reuters.

Під час зустрічі з міністром оборони США у Камбоджі Вей заявив, що “вирішення долі Тайваню є справою китайського народу, жодна зовнішня сила не має права втручатися”.

За його словами, Сполучені Штати повинні поважати основні інтереси Китаю, тож Вей сподівається, що сторони зможуть прийняти раціональну практичну політику щодо Китаю та повернути китайсько-американські відносини на правильний шлях.

Пекін непохитно розглядає Тайвань як невіддільну частину Китаю.

Раніше китайські державні ЗМІ процитували речника міністерства оборони Тань Кефея, який заявив, що основною причиною нинішнього стану відносин між Китаєм і Сполученими Штатами є неправильне стратегічне рішення Сполучених Штатів.

Тан заявив, що Китай не несе відповідальності за стан відносин.

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Пекін вважає Тайвань територією Китаю та пообіцяв застосувати силу, щоб захопити демократично керований острів, давнього партнера США.

10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводив навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовував повітряні та морські навчання навколо острова.

28 серпня у Міністерстві оборони Тайваню заявили, що виявили 23 китайські літаки та вісім китайських кораблів, котрі маневрували навколо Тайваню в неділю, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.

Зокрема, йшлося про сім китайських літаків, які перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є умовною межею між двома сторонами.

Китай ніколи не виключав застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.

Вже 1 вересня військові Тайваню вперше збили безпілотник, який у четвер увійшов у повітряний простір поблизу острова біля китайського узбережжя, після того, як уряд пообіцяв вжити жорстких заходів для боротьби зі збільшенням таких провокацій. Раніше Тайвань здійснив попереджувальні постріли по безпілотнику, незабаром після того, як президентка Цай Ін Вень наказала військовим вжити “рішучих контрзаходів” проти, як вона назвала, китайських провокацій. Тоді дрон повернувся до Китаю після попередження. Це був перший випадок, коли попереджувальні постріли були зроблені в такому інциденті.

Теги: Протистояння, Китай, міністри оборони, обговорення, питання Тайваню, Протистояння, США, Тайвань

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