Про це повідомляє Reuters.
Прессекретар “Taipower” Ву Чін-чунг сказав, що компанія здійснила останній платіж у розмірі 150 мільйонів доларів. Зазначається, що нових угод про закупівлю не укладатимуть.
За словами Ву, вугілля до країни надходитиме з Індонезії, Австралії, Колумбії та Південної Африки. Держава приєдналася до очолюваних Заходом санкцій проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну, бажаючи показати, що є відповідальною членкинею міжнародного товариства.
Перед війною компанія погодилася купити цього року 1,16 мільйона тонн вугілля в Росії за 280 мільйонів доларів.
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