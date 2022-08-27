Про це повідомляє Reuters.

Прессекретар “Taipower” Ву Чін-чунг сказав, що компанія здійснила останній платіж у розмірі 150 мільйонів доларів. Зазначається, що нових угод про закупівлю не укладатимуть.

За словами Ву, вугілля до країни надходитиме з Індонезії, Австралії, Колумбії та Південної Африки. Держава приєдналася до очолюваних Заходом санкцій проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну, бажаючи показати, що є відповідальною членкинею міжнародного товариства.

Перед війною компанія погодилася купити цього року 1,16 мільйона тонн вугілля в Росії за 280 мільйонів доларів.