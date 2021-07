Про це повідомляє NHK.

Метеорологічне управління Японії повідомило, що тайфун “Непартак” вдарив по суші в районі міста Ісіномакі в префектурі Міягі приблизно о 6-й годині ранку в середу.

Станом на 9-у ранку тайфун знаходився за 70 кілометрів на південь від міста Моріока в префектурі Івате, переміщаючись зі швидкістю 25 км на годину в північно-західному напрямку.

Швидкість вітру перевищує 54 км на годину в межах 280 кілометрів на північний схід і 220 кілометрів на північний захід від центру тайфуну.

Аналіз показів радара свідчить про те, що випадання 33 мм дощових опадів на годину було зареєстровано в період до 8-ї години ранку в середу в місті Рікудзентаката в префектурі Івате.

Всі рейси в міжнародному аеропорту Ханеда скасовані.

Протягом 24 годин до ранку в четвер метеорологи прогнозують до 100 міліметрів дощу в регіоні Тохоку.

На узбережжі Тихого океану в районі Тохоку прогнозуються вітри швидкістю до 72 кілометрів на годину та максимальні пориви 108 кілометрів на годину.

Посадовці попереджають про зсуви грунту, повені та високі хвилі.

Як повідомлялося, в японському олімпійському комітеті Олімпійських ігор-2020 року, які стартували 23 липня, оголосили, що у зв’язку з наближенням тайфуну перенесли змагання з веслування та стрільби з лука. Решта спортивних заходів відбудуться за графіком, але організатори пообіцяли оперативно відреагувати, як тільки погодні умови стануть несприятливими.

NO DEHYDRATE MORE 😊😊😊😊😊

Tropical Storm Nepartak set to miss Tokyo, but Olympians get no relief from heat – ABC News – https://t.co/3GFgB5ve7O via @ABC

— X_LOLOLOLOLOL_X (@X_LOLOLOLOLOL_X) July 28, 2021