Про це повідомляє BBC Sport.

Перший раунд між Уайлдером і Ф’юрі завершився внічию. У другому Ф’юрі почав діяти активніше, постійно викидаючи джеб. У третьому раунді атака з боку Ф’юрі продовжилася і Уайлдер опинився в нокдауні. У п’ятому раунді Вайлдер знову впав.

А в сьомому раунді судді довелося зупинити бій через те, що Тайсон затиснув Уайлдера в кутку і бив. Американець стояв на ногах, але бій продовжувати вже не міг.

Тайсон Ф’юрі став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC.

Wilder was never the same after this knockdown #TysonFury2 pic.twitter.com/HzVYRydIVA

— 𝐑𝐮𝐛𝐞𝐧 (@Raider_Rue) February 23, 2020