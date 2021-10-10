Президентка Тайваню Цай Інь-вень заявила, що острівна держава не піддасться тиску, і ніхто не зможе змусити її прийняти шлях, який Китай вибрав для Тайваню.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Під час виступу на Національному дні перед президентським офісом в столиці Тайбеї Цай попередила, що Тайвань стикнувся із “найскладнішою ситуацією за останні 72 роки” після закінчення громадянської війни в Китаї.

“Ми будемо продовжувати зміцнювати нашу національну оборону і демонструвати нашу рішучість захищати себе, щоб ніхто не міг змусити Тайвань встати на шлях, який Китай вибрав для нас. Тому, що цей шлях не пропонує ні вільного і демократичного способу життя для Тайваню, ні суверенітету для нашого 23-мільйонного народу , – сказала вона на святкуванні Національного дня.

Острів Тайвань відокремився від материкового Китаю у 1949 році. Відтоді він позиціонує себе як незалежна держава, проте КНР вважає Тайвань своєю “відокремленою провінцією”, незалежність острова наразі визнають 15 країн світу.