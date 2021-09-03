Країни, яким США надавали військову допомогу, почали перейматися за власну безпеку після повного виведення американських військових з Афганістану й швидкого захоплення влади там бойовиками терористичної організації "Талібан". Зокрема, це Тайвань.

Про це повідомляє видання TIME.

“1 вересня афганці вперше за два десятиліття прокинулися нацією без американської присутності – це ситуація, яку більшість навіть не уявляла та не переживала, оскільки середній вік нації – 18 років”, – пише видання.

Про свою безпеку після такої ситуації почав перейматися Тайвань – територія, яка все більше страждає через узурпаційну поведінку Китаю. Місяць тому, в липні, президент Китаю Сі Цзіньпін використав сторічний ювілей Комуністичної партії Китаю, щоб підтвердити своє зобов’язання повернути Тайвань назад і знищити будь-яке уявлення про незалежність Тайваню.

Тайванські політики одноголосно заявили про те, що виведення американських військових з Афганістану – тривожний сигнал для них.

Після того, як таліби захопили Кабул, столицю Афганістану, лідер Тайваню Цай Ін Вен, заявив:

“Єдиний вихід для Тайваню – стати сильнішим, більш об’єднаним та рішуче захищати себе… Покладатися на захист інших (США) – не варіант”.

Позицію Тайваню розділили й інші країни. Зокрема, в Японії заявили, що “криза стала гострішою”.

Водночас генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного штабу начальників штабів, сказав Конгресу, що Китай хоче мати можливість вдертися й захопити Тайвань протягом наступних шести років.

За інформацією Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, китайська армія зараз є другою за величиною у світі після США, а витрати на оборону за останнє десятиліття в цій країні зросли на 76% до 252 млрд доларів у 2020 році. Китайський військово-морський флот модернізували, аби кораблі могли проходити водами будь-якого океану світу. Протягом останніх місяців Пекін активізував військові навчання навколо Тайваню.

У разі, якщо Китай все ж зважиться забрати територію Тайваню силою, американським військам може банально не вистачити часу, аби прибути на допомогу. За цей час китайські кораблі та літаки зможуть заблокувати узбережжя Тайваню, щоб припинити постачання палива та харчових продуктів. Головна мета авіаударів Китаю – ліквідувати найвище політичне та військове керівництво Тайваню та оборонні позиції.

В Тайвані є всього 175 тисяч солдатів та понад мільйон резервістів, готових обороняти свою територію й протистояти Китаю. Водночас кількість військових Китаю – понад два мільйони. Найскладніше – доставити їх на острів.

Чи захистять США Тайвань? Вашингтон підписав договір про взаємну оборону з Тайванем у 1954 році. У 1979 році США скасували дію цього договору, але ухвалили інший – Закон про відносини з Тайванем, дозволивши продаж американської зброї на острів з метою “підтримки достатньої спроможності до самооборони”. У Вашингтоні політична підтримка Тайваню залишається такою ж сильною, особливо з огляду на погіршення відносин з Китаєм в останні роки.