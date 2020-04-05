Досвід Тайваню в боротьбі з коронавірусом довів, що ефективно контролювати ситуацію під час кризи COVID-19 можливо без введення жорстких авторитарних заходів.

Про це сказано в матеріалі американського видання CNN. #Букви публікують повний переклад статті.

В кінці січня, коли світ знаходився на порозі потенційної небезпеки поширення нового коронавіруса з Уханя, китайська влада зареєстрували чотири перші випадки зараження на своїй території.

Австралія і Тайвань мають приблизно однакове населення. І там, і там проживає близько 24 мільйони осіб. Обидві країни є островами, що дозволяє контролювати, хто перетинає кордони. Обидві країни міцно пов’язані торговельними транспортними відносинами з материковим Китаєм. Однак через десять тижнів після перших випадків коронавіруса, коли про це стало відомо в Китаї — в Австралії зареєстровано майже 5 тисяч випадків, а на Тайвані — менш як 400.

Питання не в тому, що Австралія відреагувала на кризу неправильно — у 20 країнах зареєстровано набагато більше випадків, ніж в Австралії, а в семи з них і зовсім — кількість заражених вище в 10 разів. Питання в тому, як вдалося Тайваню контролювати вірус, в той час, як інші країни зазнають невдачі.

Добре засвоєні уроки

Під час спалаху епідемії гострого респіраторного синдрому (SARS) у 2003 році, Тайвань був серед найбільш постраждалих територій, разом з Гонконгом і південним узбережжям Китаю. У Тайвані, який знаходиться в 180 км від південно-східного узбережжя Китаю, 150 тисяч осіб були поміщені на карантин, в той час загинув 181 осіб.

В цей час SARS блідне у порівнянні з поточною кризою, але багато в чому це вплинуло на те, як у більшій частині Азії люди реагували на епідемію коронавіруса. Цей досвід допоміг багатьом регіонам швидше відреагувати на нову епудемію і більш серйозно оцінити небезпеку, ніж в інших частинах світу, як на урядовому, так і на громадському рівні. Контроль кордонів і використання медичних масок там був звичайним явищем на ранньому етапі ще в січні.

Тайвань має висококласну систему охорони здоров’я з універсальним охопленням. Коли з Уханю почали надходити новини про перші випадки напередодні Китайського Нового року, співробітники Тайванської національного командного центру охорони здоров’я (NHCC), який був створений під час епідемії SARS, швидко відреагували на потенційну загрозу, як оцінили в недавньому звіті, опублікованому в журналі Американської медичної асоціації (JAMA).

За останні п’ять тижнів Тайвань швидко підготував і впровадив список з, щонайменше, 124 заходів, спрямованих на захист громадського здоров’я”, – йдеться в заяві Джейсона Вана, тайванського доктора і доцента педіатрії в Стенфордському університеті медицини й співавтора звіту.

“Політика і дії виходять за рамки прикордонного контролю, тому що вони визнали, що цього недостатньо”, – вважає Ван.

Швидкі заходи було вжито в той час, коли інші країни все ще обговорювали, чи варто взагалі щось робити. У дослідженні, проведеному в січні, Університетом Джона Хопкінса сказано, що Тайвань був одним з районів найбільшого ризику за межами материкового Китаю через його безпосередню близькістб та транспортні зв’язки з Китаєм.

Серед, введених на ранніх етапах, рішучих заходів було рішення про заборону в’їзду з Китаю, а також скасування стикувань круїзних лайнерів в портах Тайваню і введенні суворі покарання для тих, хто порушував приписи щодо карантину.

Крім того, тайванська влада збільшила внутрішнє виробництво медичних масок, щоб забезпечити місцевий попит, розгорнули масове тестування на коронавірус по всьому острову, включаючи повторну діагностику людей, у яких була виявлена ​​пневмонія, а також ввели покарання за поширення дезінформації про вірус.

“З огляду на швидке поширення COVID-19 по всьому світу, розуміння дій, які були реалізовані на Тайвані, і ефективності цих дій у запобіганні великомасштабної епідемії, може бути корисно для інших країн”, – написали доктор Ван і його колеги.

“Тайванський уряд зробив висновки після SARS у 2003 році й створило механізм ефективного реагування швидких дій і захисту громадського здоров’я на випадок наступної кризи. Добре навчені й досвідчені команди чиновників швидко розпізнали кризу, і активували структури управління надзвичайними ситуаціями для реагування на виниклий спалах”, – додав Ван.

Швидка відповідь Тайваню була, зокрема, і в тому, що медичні працівники проводять щоденні брифінги щодо епідемії. Це було приведено як приклад того, як демократії можуть стримувати епідемії, навіть якщо деякі стверджують, що тільки авторитарні режими, такі як в Китаї, можуть ефективно контролювати епідемії. Тайвань також уникнув жорстких обмежень, на які пішли в Китаї й багато інших країн.

Після декількох тижнів заборони на експорт медичних масок Тайвань знаходиться зараз у виграшному становищі. Уряд Тайваню також оголосив в середу, що пожертвує 10 мільйонів масок Сполученим Штатам, Італії, Іспанії й дев’яти іншим європейським країнам, і допоможуть іншим меншим державам, з якими встановлені дипломатичні зв’язки.

Політика пандемії

Відносний успіх Тайваню в запобіганні спалаху коронавіруса затьмарений загостренням кризи в Європі та США і відчуттям того, що момент, коли ще можна було контролювати ситуацію, — упущений. На жаль, це може виявитися правдою. Але питання, чому західні країни не взяли приклад з Тайваню в січні чи лютому, коли ще був шанс, — залишається без відповіді. Багато хто пов’язує це з тим, що Тайвань, на відміну від більшості інших країн, не є членом Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Китай вважає Тайвань частиною своїх території, тому Пекін блокує острів від участі в багатьох міжнародних організаціях і примушує слідувати принципу “єдиного Китаю”. Тайвань мав статус спостерігача в ВООЗ до 2016 року. Однак це змінилося з обранням президента Цай Інь-Веня, представника Демократичної прогресивної партії, яка виступає за незалежність. Після його обрання Пекін посилив тиск на Тайвань, підбурюючи дипломатичних союзників демонструвати військову силу в цьому питанні.

У ВООЗ стверджують, що виключення Тайваню з організації не впливає на повсякденний обмін інформацією та рекомендаціями в галузі охорони здоров’я. Експерти й працівники в середовищі охорони здоров’я продовжують взаємодіяти з міжнародними колегами через структури організації. Однак численні спостерігачі, включаючи тайваньських чиновників, стверджують, що це негативно вплинуло як під час епідемії атипової пневмонії SARS, так і нинішньої кризи.

Наташа Кассам, експерт по Китаю і Тайваню в австралійському Інституті Лоуі, сказала, що на ранніх етапах пандемії коронавіруса відсутність прямих і своєчасних зв’язків з ВООЗ “призвело до неточної реєстрації випадків захворювання на Тайвані”, тому в підрахунку даних для острова довелося покладатися на офіційні цифри, надані Пекіном.

“Тайванська влада скаржилася на відсутність доступу до даних і допомоги ВООЗ”, – сказала Кассам.

Недолік інформації, можливо, змусив Тайвань діяти й самостійно приймати рішення на ранніх стадій, не чекаючи інструкцій ВООЗ і ширшого міжнародного консенсусу.

Однак, взаємодія відбувається в обох напрямках. В останні тижні тайванські офіційні особи неодноразово скаржилися на те, що їх виключення з ВООЗ заважає острову грати свою повну роль в глобальних заходів у відповідь.

“Ми хочемо допомогти — направити наших чудових лікарів, наших чудових дослідників, наших чудових медсестер і поділитися своїми знаннями та досвідом з країнами, які цього потребують. Ми хочемо бути добрими громадянами світу і вносити свій внесок, але у нас немає можливості цього робити”, – сказав віцепрезидент Чень Чиен-Джен і епідеміолог.

Заступник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлворд в одному з інтерв’ю, втім, ухилився від питання про Тайвань, посилаючись на проблеми підключення. У заяві ВООЗ йдеться, що “питання про членство Тайваню в організації вирішується державами-членами ВООЗ, а не її співробітниками ВООЗ”.

Виступаючи перед журналістами в п’ятницю, прес-секретар МЗС Китаю Хуа Чунін сказала, що всі сторони чітко розуміють, що “члени ВООЗ повинні бути суверенними державами. Не було ніяких проблем з участю Тайваню в заходах ВООЗ і з отриманням інформації про надзвичайні ситуації в області громадської охорони здоров’я, включаючи цю пандемію. Ми сподіваємося, що США і Тайвань припинять свої політичні маніпуляції, прикриваючись пандемією “, – заявила вона.

Однак, позиція Китаю суперечить позиції острова.

Представник ВООЗ заявив CNN, що “деякі люди не розуміють, що глобальний мандат ВООЗ полягає в галузі охорони здоров’я. Він не передбачає можливості визначати членство в організації”.

“Щорічно органи влади, експерти ВООЗ і Тайваню взаємодіють з життєво важливих питань громадської охорони здоров’я і науки відповідно до усталених домовленостями. Під час нинішньої пандемії COVID-19 також здійснюється регулярна взаємодія”, – йдеться в електронному листі.

“Кількість заражень в Тайвані щодо населення території відносно невелика. Ми продовжуємо уважно стежити за розвитком подій. ВООЗ витягує всі уроки з усіх частин світу, включаючи Тайваню”, – уклали в ВООЗ.