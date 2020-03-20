Тайвань — невелика острівна держава в 180 кілометрах на схід від Китаю — успішно бореться з коронавірусом COVID-19 не вводячи карантин та надзвичайний стан.

Про це йдеться в статті #Букв “Для перемоги над коронавірусів потрібна жорстка рука? Ні. Три докази”.

У Тайвані сьогодні, за два місяці після фіксації першого випадку зараження повідомляють про всього лише 135 випадків інфікування, летальних з них – тільки два.

Переважна більшість кейсів “занесли” з-за кордону – що означає, що всередині країни вірус не встигає поширюватись. Чому? Тому що іще з 31 грудня, коли стало відомо про нове підозріле захворювання в Ухані, у всіх авіапасажирів звідти перевіряли температуру. 5 січня влада країни вирішила перевірити стан здоров’я всіх, хто повернувся з Уханя за останні два тижні й після того мав ознаки застуди чи ГРВІ. Перевіряли на наявність багатьох хвороб, включно з SARS та MERS. Ті, хто показував позитивний результат – переходили в режим карантину.

З 20 січня влада повідомляла про ситуацію та свої кроки на щоденних брифінгах. 24 січня країна – ні, не ввела карантин і не закрила кордони – тимчасово заборонила експорт медичних масок і термометрів. І налагодила виробництво масок державними підприємствами із залученням армії. Темпи виготовлення масок сягнули 14 мільйонів на день – на 23-мільйонну країну. Також держава активізувала виробництво спирту – для знезараження.

І майже все. Так, звичайно, авіасполучення з Китаєм поступово обмежувалося – у ході того, як на материку епідемія набирала обертів. Так, було обмежено масові заходи й церковні служби. І на короткий час скасовано навчання у школах. Але вже наприкінці лютого заняття відновились.

Замість помістити на карантин увесь острів, влада Тайваню намагалась якомога ретельніше виявляти потенційних хворих і поміщати на карантин їх. І виявилась успішною в цьому.

При цьому – ніякого надзвичайного стану. Ніяких жорстких заходів без пояснення – хоча щойно переобрана влада могла собі це дозволити. Так, штрафи за порушення режиму карантину високі, а обмеження на масові заходи дискомфортне. Але влада домовлялась із людьми, переконувала їх – а не наказувала.

Острову став у пригоді досвід із попереднім коронавірусом – SARS у 2003 році. Але демократія – не завадила.

Раніше #Букви повідомляли, що уряд Китаю намагався приховати перші випадки COVID-19 та почав кримінальне переслідування медиків, що повідомляли про нове захворювання. Якби в Китаї ввели карантин після перших випадків зараження коронавірусом, то наступних випадків зараження було б на 95% менше.

В Ірані влада приховує інформацію про кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 та поширює фейки стосовно походження захворювання. Офіційно повідомляється про більш ніж 18 тисячах хворих. Сьогодні іранські лікарі кожні 10 хвилин фіксують смерть, викликану коронавирусной інфекцією.