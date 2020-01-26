Про це повідомляє видання Luxorr.

Наразі від коронавірусу померли 56 осіб, всього підтверджених випадків – понад дві тисячі, в тому числі – три людини в Тайвані.

У Китаї загальнонаціональна туристична компанія призупинила поїздки закордон і всередині країни. Влада Пекіна заборонила рейсові міжміські автобусні перевезення.

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Такі ж обмеження запроваджено і в кількох інших великих містах: закриваються місця відпочинку, розважальні парки. А це може спричинити значні фінансові втрати, тим більше, що в країні зараз святкую китайський Новий рік.

При цьому влада Тайваню дозволила в’їзд до країни китайським дружинам та чоловікам тайванців, проте може знадобитися ввести саморегульований карантин на 2 тижні.

У Тайвані зараз три підтверджених випадки коронавірусу і ще 156 чоловік знаходяться на карантині.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
  • 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечного коронавірусу в Китаї і закликав українців не хвилюватися.
  • Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус.
  • В аеропорту “Бориспіль” почали проводити температурний скринінг пасажирів з Китаю.
  • У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусом нового типу 2019 nCoV з Китаю.