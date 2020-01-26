Влада Тайваню повідомила про введення заборони на в'їзд китайців до країни, пов'язаної з побоюваннями щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомляє видання Luxorr.

Наразі від коронавірусу померли 56 осіб, всього підтверджених випадків – понад дві тисячі, в тому числі – три людини в Тайвані.

У Китаї загальнонаціональна туристична компанія призупинила поїздки закордон і всередині країни. Влада Пекіна заборонила рейсові міжміські автобусні перевезення.

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Такі ж обмеження запроваджено і в кількох інших великих містах: закриваються місця відпочинку, розважальні парки. А це може спричинити значні фінансові втрати, тим більше, що в країні зараз святкую китайський Новий рік.

При цьому влада Тайваню дозволила в’їзд до країни китайським дружинам та чоловікам тайванців, проте може знадобитися ввести саморегульований карантин на 2 тижні.

У Тайвані зараз три підтверджених випадки коронавірусу і ще 156 чоловік знаходяться на карантині.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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