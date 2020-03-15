П'ять етапів епідемічного контролю показують, як Тайвань бореться зі спалахом коронавірусу. Іншим країнам слід зробити те ж саме.

Про це пише Тім Калпан для Bloomberg.

Наприкінці травня 2003 року мені довелося піти на похорон.

Померлою була старша медсестра в лікарні Тайваню. Вона померла від важкого гострого респіраторного синдрому. Я ніколи не зустрічав її. Я був там в якості репортера.

В кінці похоронного залу сидів директор лікарні. Він був у масці. Він знав, яку роль зіграв в її смерті. Його заперечення того, що з’явилися нові випадки зараження вірусом, призвело до більш широкою спалаху. Трагедія, кульмінацією якої став похоронний зал, стала прикладом того, як суспільство тепер справляється з епідеміями, і має вирішальне значення, оскільки світ бореться з коронавірусом під назвою Covid-19.

Відлуння попередніх помилок Тайваню прозвучали в січні цього року в Ухані. Одним з перших голосів, який попередив про дивне нове респіраторне захворювання, був доктор, якого влада стратила, не бажаючи мати справу з реальністю того, що відбувається.

Тільки після смерті Лі Веньляна уряд похвалило його роботу.

Пекін і місцевий уряд посилили цю помилку цензурою і ухиленням від правди. Влада спробували виправити свої первісні помилки драконівськими заходами, включаючи закриття всього міста Ухань.

Країни по всьому світу – від Ірану та Італії до Південної Кореї, Японії і США – проходять через елементи одного і того ж циклу.

У 1969 році психіатр Елізабет Кублер-Росс описала нині відомі п’ять стадій горя, які долають невиліковно хворі пацієнти: заперечення, гнів, торг, депресія та прийняття. Хоча це не зовсім те ж саме, я бачу схожість з тим, як суспільства справляються з епідемічним кризою. Як швидко вони пройдуть етапи, визначать, наскільки добре вони борються з Covid-19.

По-перше, майже всюди було внутрішнє заперечення: влада чи населення не вірять, що це реально, незважаючи на те, що їм кажуть люди, які знають краще.

Наступним кроком є ​​зовнішнє заперечення. При авторитарних режимах це відбувається в формі цензури. У відкритих суспільствах це напади на людей-джерел інформації, включаючи ЗМІ та експертів.

Потім йде гра зі звинуваченнями. Уряду, ЗМІ, жертви, експерти і громадськість – всі показують один на одного пальцем. На Тайвані в епоху атипової пневмонії ця вина лягала на плечі кількох чиновників охорони здоров’я.

Потім, на п’ятому і останньому етапі, коли люди готові вірити, що найгірше позаду, настає самовихваляння за добре виконану роботу. Візит президента Сі Цзіньпіна в Ухань на цьому тижні є частиною більш широкої пропагандистської кампанії, спрямованої на прославляння зусиль китайського уряду.

До кінця квітня 2003 року Тайвань знав, що SARS є проблемою. Подібна пневмонії хвороба вже з’явилася на материковому Китаї і поширилася в Гонконг, досягнувши Тайваню. Органи охорони здоров’я привели в стан підвищеної готовності. Але президент міської лікарні Тайбея почав усе заперечувати, відкладаючи превентивні заходи.

“Нестача інфекційного контролю в одній лікарні призвела до ескалації спалаху, яка перебувала під контролем”, – згодом писав про досвід Тайваню Девід Хейманн, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров’я з інфекційних хвороб.

Як пише журналіст, на момент проведення похорону медсестри, директора лікарні звільнили. Також втратив роботу міністр охорони здоров’я.

Тайвань має один з найнижчих показників захворювання населення на Covid-19 в світі завдяки ранньому реагуванню та боротьбі з потенційною загрозою.

Політичні інститути сильно виросли за останні 17 років, і там, де демократія означає, що громадяни мають реальний зв’язок зі своїми представниками. Експерти шановані. Президент Цай Інь-вен є колишнім професором.

20 січня цього року тайваньські Центри по боротьбі з хворобами активували свій Центральний епідеміологічний командний центр для координації зусиль по боротьбі з новим вірусом. Це сталося ще до того, як Тайвань зареєстрував свій перший випадок.

Уряд пропустив етапи внутрішньої та зовнішньої відмови. І як результат, серед тайванців спостерігалася обережність в поведінці, а не паніка.