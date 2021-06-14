Президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО і чи буде військова агресія Росії перешкодою для цього.

Про це американський лідер сказав на брифінгу 14 червня.

Як відомо, 14 червня в Брюселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ матиме зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

В день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Це запитання на брифінгу було поставлене Байдену з уточненням щодо того, чи може війна і окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. Ось що він відповів:

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред’являються, виконати ПДЧ (Плану дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”.

Він додав, що США робитиму все можливе, аби Україна мала змогу чинити опір агресії Росії.

“Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Альянсу. Але я знаю одне: необхідно переконати, і це не легко”, — сказав Байден.

Раніше сьогодні генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росія не впливатиме на питання щодо вступу України до НАТО.

В лютому президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ Axios заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. “В мене є дуже просте питання: пане президенте (до Байдена — ред.), чому ми досі не в НАТО?”, — питав він.