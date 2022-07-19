Війна триває – і на захист від неї потрібно все більше ресурсів. Левова частка турботи про Збройні сили лягає на плечі волонтерок, і цього разу вони знайшли дуже креативний спосіб зібрати кошти на потреби наших Захисників.

П’ятий місяць волонтери та волонтерки намагаються задовольнити нескінченні потреби ЗСУ, які необхідно якось і покрити. Де взяти на усе кошти в умовах, коли людям стає все складніше забезпечити самих себе, а не лише армію понаднормово? Виявилося, для українців і тут немає нічого неможливого!

Знайомтеся – календар “Так, як Відьма скаже!”! Ідея проста: ви його купуєте, й усе до копійки йде для на українську перемогу.

Ініціаторка проєкту – відома волонтерка та бізнесвумен Дана Ярова. Ця ідея спала їй на гадку однією безсонної ночі.

“Ідея виникла зразу – українське відьмацтво”, – поділилася Дана.

Волонтерка зв’язалася з поетесою, авторкою культового вірша “Буде тобі, враже..” Людмилою Горовою та отримала дозвіл на використання її творчості.

Концепція – українська містика, магія землі та її відьом-захисниць. Проклинають ворогів сильні, сміливі та красиві українки. 12 відьом нагадують: на цій землі загарбникам не раді.

Учасниці проєкту, фото яких ви і побачите на календарі: Дана Ярова, Алла Мартинюк, Таня Руденька, Світлана Андрійчук, Ядвіга Юра, Ольга Стоян, Марта та Ореста Бріт, Лілія Українська, Кристина Шишкарьова, Світлана Андрійчук, Єлизавета Шевченко.

Над проєктом працювало 40 осіб – усі вони надавали свої послуги безоплатно:

12 волонтерок, 6 візажистів, два дизайнери, 10 фотографів, редактори і ціле видавництво. 12 локацій, 12 образів, 12 дівчат-волонтерів, які кожного дня намагаються наблизити нашу Перемогу.

“Календар вийшов дуже тематичний, ідеологічний і смисловий. Нам здається, ми досягли поставленої мети”, – констатує Дана Ярова.

Календар починається не з січня 2023 року, а з серпня. Про це в організаторки особисто попросили військові, зауваживши, що не хочуть так довго чекати.

Як отримати такий календар?

Реалізація буде здійснюватися кількома способами:

З 12.00 години 20 липня на платформі буде відбуватися благодійний розіграш перших 12 календарів “Так, як відьма скаже”. У лотереї братимуть участь перші календарі з номерами від 0001 до 0012 з особистими підписами та відьмацькими заклинаннями від дівчат.

27 липня о 16.00 прийом донатів припиняється.

Кожні 100 гривень доната отримують персональний номер, саме серед цих номерів і буде розіграно перші 12 календарів. З 28 липня 12 днів поспіль у вас буде можливість купити календар із конкретною учасницею фотосесії. На кожну волонтерку буде по 5 календарів – їх можна буде придбати на аукціоні на сторінці Дани Ярової . Буде ще один спосіб отримати календар, але який – поки що відьмацька таємниця.

Куди підуть усі кошти від реалізації календарів?

Усі гроші підуть на захист України.

Спочатку, для зручності, всі кошти будуть спрямовані на один рахунок. Після того, як календарі будуть розпродані, заробіток розділиться між усіма волонтерками. Оскільки усі займаються різними потребами ЗСУ, то й потреби будуть покриті максимально широко. Хтось закупить тепловізори, хтось витратить кошти на медичні потреби, хтось перекриє інші “дірки” у забезпеченні військових.

Кажуть, що краса врятує світ. Як бачите, це дійсно правда!

“Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже! Скільки в святу землю впало зерен жита — стільки разів буде тебе, враже вбито!”